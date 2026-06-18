Ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες χωρίς εισιτήριο για να μη τους κόψει πρόστιμο

Ερωτήματα προκαλεί μια σοβαρή καταγγελία επιβάτη των αστικών συγκοινωνιών, σύμφωνα με την οποία ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ φέρεται να του ζήτησε 20 ευρώ προκειμένου να μην του κόψει πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος φέρεται να ακολουθούσε αυτή την πρακτική, προσεγγίζοντας επιβάτες που εντοπίζονταν χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο και απομακρύνοντάς τους από τους υπόλοιπους ελεγκτές, πριν τους προτείνει να του καταβάλουν χρηματικό ποσό για να αποφύγουν την επιβολή προστίμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φερόμενη δράση του έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αναφέρεται μάλιστα ότι, αφού παραλάμβανε τα χρήματα, χρησιμοποιούσε τη δική του κάρτα στα μηχανήματα ελέγχου εξόδου, επιτρέποντας στους επιβάτες να συνεχίζουν τη διαδρομή τους χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό ο ελεγκτής μετακινήθηκε σε θέση σταθμάρχη, κάνοντας λόγο για προαγωγή.

Από την πλευρά της, η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι ο εργαζόμενος έχει ήδη περάσει από πειθαρχικό έλεγχο και πως η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μετάβασή του από τη θέση του ελεγκτή σε εκείνη του σταθμάρχη δεν συνιστά προαγωγή, αλλά υπηρεσιακή μετακίνηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο κ. Ρεβύθης άφησε, επίσης, αιχμές σχετικά με το επαγγελματικό παρελθόν του συγκεκριμένου εργαζομένου, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε απασχοληθεί σε πολιτικό γραφείο ευρωβουλευτή.

Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

«Σχετικά με υπόθεση υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ, ελεγκτή κομίστρου, που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για υπόθεση φερόμενης κατάχρησης χρημάτων, διευκρινίζονται τα εξής:

Μετά από σχετική καταγγελία, η ΣΤΑ.ΣΥ κίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που προβλέπουν εσωτερική έρευνα, πειθαρχική διαδικασία και κλήση σε απολογία. Στον συγκεκριμένο υπάλληλο επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης καθηκόντων, η υπόθεση εστάλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τις αρμόδιες Αρχές ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη.

Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ο εργαζόμενος επανήλθε στην εταιρεία με μεταβολή ειδικότητας. Τοποθετήθηκε σε θέση θυρωρού και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, κατόπιν συμμετοχής του σε σχετική εσωτερική διαδικασία και αφού ολοκλήρωσε την απαιτούμενη εκπαίδευση. Επισημαίνεται, ότι η ειδικότητα του σταθμάρχη δεν περιλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης ή είσπραξης χρημάτων και δεν σχετίζεται με οικονομικές συναλλαγές ή διαχείριση κυκλοφορίας συρμών.

Η ΣΤΑ.ΣΥ διαχειρίστηκε τη συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και κάθε καταγγελία, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας».