Αμόκ μίσους στη Συγγρού: Πέταξαν ακαθαρσίες και παρέσυραν με ΙΧ διεμφυλικό άτομο - 4 συλλήψεις

Σοκάρει η άγρια επίθεση σε βάρος ενός 47χρονου διεμφυλικού ατόμου από την Αλβανία, η οποία σημειώθηκε σε δύο διαφορετικούς χρόνους στην περιοχή της Καλλιθέας, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε τέσσερις συλλήψεις. Μάλιστα, το 47χρονο διεμφυλικό άτομο χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ το πρωί της Τρίτης (26/5) οι δράστες θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν γύρω στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στη λεωφόρο Συγγρού, όταν οι 4 συλληφθέντες - επιβαίνοντες σε ένα μπλε ΙΧ αυτοκίνητο φέρονται να πέρασαν δίπλα από το 47χρονο άτομο να το εξύβρισαν χυδαία, να του πέταξαν αυγά, αλλά και μία σακούλα με ακαθαρσίες. Λίγες ώρες αργότερα, περί τις 02.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5) και πάλι περίπου στο ίδιο σημείο, οι τέσσερις συλληφθέντες πέταξαν εκ νέου αυγά στο διεμφυλικό άτομο.

Μισή ώρα αργότερα, αυτή τη φορά στην οδό Δοϊράνης οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά, με τους επιβάτες του οχήματος στη θέα του 47χρονου ατόμου να αναπτύσσουν ταχύτητα, να το χτυπάνε και να το παρασέρνουν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία και εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατάθεση του το θύμα ανέφερε πως ενώ βρίσκονταν πεσμένο στο οδόστρωμα, ένας από τους τέσσερις έριξε καυστικό υγρό -πιθανότατα οινόπνευμα- στα γενετικά όργανα του.

Χρήζει επίσης αναφοράς το γεγονός, ότι η παρέα των τεσσάρων μετά την παράσυρση του 47χρονου διεμφυλικού ατόμου εγκατέλειψαν το σημείο, ελπίζοντας ότι διαφύγουν. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που ενημερώθηκαν ότι το συμβάν δεν είναι απλό τροχαίο με εγκατάλειψη αλλά έχει ρατσιστικό υπόβαθρο και ενημέρωσαν την αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ, που επιλήφθηκε προανακριτικά. Μάλιστα, οι τέσσερις συλληφθέντες, φέρονται να ομολόγησαν στους αστυνομικούς την πράξη τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για «Επικίνδυνη σωματική βλάβη», «Εξύβριση» και «Περί όπλων» με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 82Α Π.Κ. «Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά», λόγω ταυτότητας φύλου.