Από το ρινγκ στις Κάννες:Η intersex Ιμάν Κελίφ είχε την πιο πολυσυζητημένη παρουσία στο κόκκινο χαλί

Η Ιμάν Κελίφ επέστρεψε στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας — αυτή τη φορά όχι για έναν αγώνα πυγμαχίας, αλλά για την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών.

Η Αλγερινή intersex πυγμάχος, που είχε προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις μετά τη συμμετοχή και τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνισή της αφότου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέους κανόνες συμμετοχής για τα γυναικεία αθλήματα.

Imane Khelif foule le tapis rouge du Festival de Cannes en portant un costume.



La boxeuse algérienne effectue sa première apparition publique depuis que les Jeux olympiques. pic.twitter.com/L7HfszrTVd — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) May 14, 2026

Το outfit με Chanel κουστούμι που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Για τη βραδιά στις Κάννες, η Κελίφ επέλεξε ένα αυστηρό αλλά κομψό total black look από τον οίκο Chanel.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε μαύρο σακάκι από μεταξωτή γκαμπαρντίνα, λευκό βαμβακερό πουκάμισο και tailored παντελόνι από τη συλλογή ready-to-wear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου.

Το look ολοκληρώθηκε με μία floral καρφίτσα και κοσμήματα Coco Crush από λευκόχρυσο 18 καρατίων και διαμάντια.

Με διακριτικό μακιγιάζ και αυστηρό styling, η αθλήτρια επέλεξε μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στη δύναμη και τη high fashion αισθητική.

«Όλα μοιάζουν μαγικά και αξέχαστα»



Η Κελίφ βρέθηκε στις Κάννες για την προβολή του ντοκιμαντέρ «The Match» και μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία της.

«Νιώθω πολύ ξεχωριστά και συγκινημένη που κάνω την εμφάνισή μου στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών φορώντας Chanel», δήλωσε στο Vogue Arabia. «Είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι στις Κάννες, οπότε όλα μοιάζουν μαγικά και αξέχαστα» τόνισε.

Η Ολυμπιακή νίκη που άναψε παγκόσμια συζήτηση



Η Κελίφ έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 Summer Olympics μετά τη νίκη της απέναντι στην Ιταλίδα πυγμάχο Αγγέλα Καρίνι.

Η Καρίνι εγκατέλειψε τον αγώνα μόλις στα 46 δευτερόλεπτα, φωνάζοντας «αυτό είναι άδικο», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια συζήτηση στα social media σχετικά με την επιλεξιμότητα φύλου στον γυναικείο αθλητισμό.

Τι ισχύει πραγματικά για την Ιμάν Κελίφ



Πολλοί χαρακτήρισαν λανθασμένα την Κελίφ ως τρανς γυναίκα.

Ωστόσο, η Αλγερινή αθλήτρια είναι intersex (διαφυλικό άτομο) με διαφοροποίηση ανάπτυξης φύλου (DSD), δηλαδή γεννήθηκε με βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν εντάσσονται πλήρως στους τυπικούς ορισμούς «αρσενικού» ή «θηλυκού» σώματος.

Τα intersex άτομα μπορεί να έχουν διαφορετικούς χρωμοσωμικούς συνδυασμούς, ορμονικά προφίλ ή ανατομικά χαρακτηριστικά από τα συνηθισμένα XX και XY. Ο όρος αφορά βιολογική κατάσταση και δεν ταυτίζεται με την τρανς ταυτότητα.

Στην περίπτωση της Κελίφ δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετάβασης φύλου ή αλλαγής ταυτότητας φύλου. Η συμμετοχή της εγκρίθηκε από τη International Olympic Committee βάσει των κανονισμών της ΔΟΕ.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Mark Adams, είχε δηλώσει ότι όλες οι αθλήτριες που συμμετείχαν στις γυναικείες κατηγορίες πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ότι στα επίσημα έγγραφά τους αναγράφονται ως γυναίκες.

Παρόμοια ήταν και η περίπτωση της Ταϊβανέζας πυγμάχου Lin Yu-ting, η οποία επίσης κατέκτησε χρυσό μετάλλιο.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Thomas Bach, είχε δηλώσει: «Είναι θέμα δικαιοσύνης: οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε γυναικείες κατηγορίες. Και οι δύο αθλήτριες είναι γυναίκες».



Η σύγκρουση με την IBA

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η International Boxing Association απέκλεισε την Κελίφ από διοργάνωσή της μετά από τεστ επιλεξιμότητας φύλου.

Ωστόσο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η πυγμαχία διοικείται απευθείας από τη ΔΟΕ, καθώς η IBA δεν αναγνωρίζεται πλέον ως επίσημη παγκόσμια ομοσπονδία λόγω προβλημάτων διακυβέρνησης και οικονομικής διαχείρισης.

«Δεν είμαι τρανς — είμαι γυναίκα»

Σε συνεντεύξεις της στο CNN και στη γαλλική L'Équipe, η Κελίφ απάντησε δημόσια στις κατηγορίες: «Δεν είμαι τρανς. Είμαι γυναίκα. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσής της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ακολούθησε ορμονική θεραπεία ώστε να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της, ενώ επιβεβαίωσε ότι φέρει το γονίδιο SRY, το οποίο συνδέεται συνήθως με το χρωμόσωμα Υ.

«Έχω γυναικείες ορμόνες. Με παρακολουθούν γιατροί και καθηγητές. Αυτή είμαι. Δεν άλλαξα τον τρόπο με τον οποίο με δημιούργησε η φύση», ανέφερε. Η Κελίφ υποστήριξε επίσης ότι πριν από το προκριματικό τουρνουά στο Ντακάρ είχε μειώσει την τεστοστερόνη της «στο μηδέν» και στη συνέχεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Από τις αθλητικές διαμάχες στη λάμψη της διεθνούς showbiz



Από το ρινγκ του Παρισιού μέχρι τα φλας των Καννών, η Ιμάν Κελίφ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συζήτησης που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Ωστόσο, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. «Δεν θα τα παρατήσω μέχρι να δικαιωθώ», είπε. «Γιατί ξέρω ότι η δικαιοσύνη είναι με το μέρος μου».

Και είτε αντιμετωπίζεται ως σύμβολο ενδυνάμωσης είτε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στον χώρο του παγκόσμιου Αθλητισμού, ένα είναι βέβαιο: η εμφάνισή της στις Κάννες δεν πέρασε επ'ουδενί απαρατήρητη!