Όταν ο Θεός έπλασε την Δούκισσα Νομικού: Εκθαμβωτική στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών

Η πρέσβειρα της L' Oreal έκανε μια τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά της και αναμφισβήτητα το καρέ της πάει πολύ!

Στο 79ο Φεστιβάλ Καννών ως πρέσβειρα της L' Oreal βρέθηκε η Δούκισσα Νομικού και για πολλοστή φορά άφησε τους πάντες άφωνους με την ομορφιά της. Με νέο hair look, δίχρωμη σατέν δημιουργία Schiaparelli και κοσμήματα Chopard περπάτησε γεμάτη αυτοπεποίθηση και πόζαρε στο κόκκινο χαλί και έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram «Πέρα από τα φώτα και τη λάμψη, είναι η εσωτερική σπίθα που μας κάνει ασταμάτητους».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Marie Claire είχε δηλώσει: «Η ομορφιά για εμένα είναι η αυτοπεποίθηση, η σιγουριά, η ευγένεια, η καλοσύνη. Η εσωτερική ισορροπία που ακτινοβολείς προς τα έξω. Για μένα όμορφος είναι όποιος τα έχει βρει με τον εαυτό του, είναι αληθινός, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς φίλτρα.

Το μήνυμά μου στις γυναίκες; Να μην προσπαθούν να αλλάξουν για κανέναν. Να μη θέλουν να μπουν σε συγκεκριμένα καλούπια· η μοναδικότητά μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας».

