Φεστιβάλ Καννών: Τα πρώτα highlights από την Croisette - Οι απαστράπτουσες celebrities

Ξεκίνησε στις 12 Μαΐου το Φεστιβάλ των Καννών και θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Μαΐου και το Grand Théâtre Lumière φιλοξένησε την τελετή έναρξης. Celebrities όπως η Philippine Leroy-Beaulieu, η Demi Moore - με φόρεμα Jacquemus και κοσμήματα Chopard, η Chloé Zhao και η Stellan Skarsgård πόζαραν στο κόκκινο χαλί και τράβηξαν πάνω τους όλα τα φωτoγραφικά φλας.

H βραδιά της έναρξης σημαδεύτηκε από την ερμηνεία της Theodora και του Oklou και την απονομή τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Peter Jackson, ενώ οι καλεσμένοι απήλαυσαν την εναρκτήρια ταινία, Electric Venus του Pierre Salvadori.

Η Philippine Leroy-Beaulieu με Saint Laurent by Anthony Vaccarello και κοσμήματα Pomellato.

Η Jane Fonda με Gucci και κοσμήματα Pomellato.

Tο ελληνικό σινεμά δίνει το δικό του στίγμα και με την υποστήριξη του Onassis Culture, δύο σκηνοθέτριες παρουσιάζουν τα έργα τους σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2026: η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους «Τιτανικός Ωκεανός» και η Αλεξάνδρα Ματθαίου με τη μικρού μήκους «Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας)».

Η Joan Collins με Stephane Rolland.