Γιώργος Καπουτζίδης: «Υπήρξε μούδιασμα από τον ΑΝΤ1 με την ερωτική σκηνή στις Σέρρες - Κάναμε σύσκεψη»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος της εκπομπής «Στούντιο 4» και αποκάλυψε ένα άγνωστο παρασκήνιο που συνέβη όταν στον ΑΝΤ1 έφτασε το επεισόδιο από τη σειρά «Σέρρες» όπου ο γκέι πρωταγωνιστής κάνει σεξ με έναν άλλο άντρα και ο ίιδος ζήτησε να μιλήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης για να δουν πώς θα χειριστούν την κατάσταση!

«Από τον ΑΝΤ1 είχα την ελευθερία να γράψω ό,τι ήθελα πραγματικά, δεν είχα κανένα όριο, καμία σύσταση και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η μόνη συζήτηση που έγινε κι εκεί δεν έθεσαν όρια, εγώ θέλησα να κάνω αυτή τη συζήτηση, νιώθοντας ότι έχω να πω κάτι, το οποίο καλό είναι να το ακούσουν κάποια στελέχη της τηλεόρασης.

Στο 9ο επεισόδιο που υπάρχει αυτή η ερωτική σκηνή στο καφέ, εγώ δεν ήμουν καν στο γύρισμα, είπα στον σκηνοθέτη Σταμάτη Πατρώνη ότι εδώ έχουμε την ερωτική σκηνή και να τη γυρίσετε έτσι όπως αισθάνεστε ότι είναι ωραία. Γυρίστηκε η σκηνή που είχε τα φιλιά, τις αγκαλιές, δεν είχε σεξουαλική πράξη. Ήταν δύο λεπτά σε διάρκεια, αφού το έβλεπα μετά κι εγώ και έλεγα πότε θα τελειώσει! Δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε σκηνές με άντρες να μοιράζονται μια τέτοια τρυφερότητα. Εσείς είδατε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, έφυγαν 50 δευτερόλεπτα και δεν είχε κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε.

Όταν πήγε η σκηνή στον ΑΝΤ1, ήρθε ένα τι γίνεται, πώς παίζεται αυτό, πώς θα το παίξουμε; Δεν είπαν κόψτε το, απλώς φάνηκε ότι μούδιασαν, ότι ήταν προβληματισμένοι. Είπε ο σκηνοθέτης να το κόψει και του είπα όχι, φυσικά και πρέπει να υπάρχει ερωτική σκηνή».

«Το μίσος στον δημόσιο λόγο διαχέεται παντού»

«Κάλεσα σε μια σύσκεψη, σε ένα zoom meeting, τους ανθρώπους από τον ΑΝΤ1 και τους ευχαριστώ γιατί με άκουσαν, κατάλαβαν τι ήθελα να πω. Τους είπα ότι σας ήρθε μια σκηνή που σας φαίνεται μεγάλη και δεν ξέρετε πώς να το χειριστείτε αυτό και δεν ξέρετε αν πρέπει να κοπεί, αν πρέπει να μικρύνει. Τους είπα λοιπόν πως κανείς δεν πρόκειται να πάθει τίποτα από αυτή τη σκηνή, δεν θα πάθει κανείς καρδιά, οι άνθρωποι βλέπουν πράγματα που θα έπρεπε να μας προβληματίζουν που παίζονται στην τηλεόραση. Γι’ αυτή τη σκηνή λοιπόν τη σκηνή, καθόμαστε και κάνουμε σύσκεψη 15 άνθρωποι για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

Κι εδώ απευθύνομαι σε όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Λέω για όσα ακούγονται στην τηλεόραση, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, που ακούγονται στις 10 το πρωί, ιδίως για τα ομόφυλα ζευγάρια, που τα παιδιά αυτών των ομόφυλων ζευγαριών, που είναι 7-8-9 χρόνων, εάν ανοίξουν την τηλεόραση ένα πρωί θα δουν ανθρώπους να σχολιάζουν τους γονείς τους, να τους λένε ότι οι γονείς τους είναι ακατάλληλοι, να λένε γιατί αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν! Αυτό βιώνει ένα 9χρονο παιδί. Αν κάνει το λάθος και ανοίξει την τηλεόραση ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού θα ακούσει φρικαλεότητες για τους γονείς του από κάποιον που θέλει να πει την… άποψή του για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Λέω γι’ αυτά που ακούγονται στις 10.00, 11.00, 13.00, για να μην φωτογραφίσω καμία εκπομπή, να φωτογραφίσω μια ολόκληρη κατάσταση, έχετε κάνει ποτέ κάποια σύσκεψη; Πρέπει να καταλάβουμε ότι σπέρνουμε πάρα πολύ μίσος στον δημόσιο λόγο. Ψάχνουμε το μίσος για να το δείξουμε στον δημόσιο λόγο και αυτό το μίσος διαχέεται παντού. Θα το δει ένα παιδί και θα τραυματιστεί. Θα το δει ο συμμαθητής ενός παιδιού και θα πάει να το τραυματίσει γιατί του έχει δώσει ο άλλος την άδεια ότι μπορείς να μιλήσεις τόσο άσχημα για τον τάδε. Αυτό λοιπόν τους είπα! Το κατάλαβαν απόλυτα. Και αυτό που θέλησα να κάνω είναι να προστατεύσω αυτή τη σειρά και δεν θέλησα να τη δω κομμένη και ραμμένη σε καμία εκπομπή, να συζητάνε ότι είπε αυτό, είπε εκείνο».