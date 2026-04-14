Μαριλού Κατσαφάδου: «Έπαιζα στις “Σέρρες” όταν έχασα τη μαμά μου... ήταν δύσκολο»

Για την απώλεια της μητέρας της και πώς την διαχειρίστηκε τον πρώτο καιρό, αλλά και για την σχέση με τους γονείς της μίλησε η Μαριλού Κατσαφάδου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον χώρο, μου μίλησε ανοιχτά για όλα και για τα καλά και για τα δύσκολα. Ο πατέρας μου είναι ένας βράχος, πάντα με σωστές συμβουλές, ενώ και η μητέρα μου μέχρι τη στιγμή που “έφυγε” υπήρξε για μένα στήριγμα και οδηγός. Ήταν δυο άνθρωποι στους οποίους μπορούσα να εμπιστευτώ τα πάντα. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια γονιών – παιδιού και έγινε βαθιά ανθρώπινη, ουσιαστική» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Και μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της θυμήθηκε: Έπαιζα στις “Σέρρες” όταν έχασα τη μαμά μου. Είχε χαρεί πολύ με την εξέλιξη μου αυτή, ήταν περήφανη που θα ήμουν σε αυτή τη σειρά. Όταν έκανα τα γυρίσματα και έλειπα έναν μήνα στις Σέρρες, γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω τη μαμά μου και να της πω πως ήταν η μέρα μου. Δυστυχώς, δεν την είχα. Ήταν δύσκολο».