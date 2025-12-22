Μαριλού Κατσαφάδου για Γιώργο Καπουτζίδη: «Έχει κάνει πολύ καλό στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας»

Η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχει περάσει ποτέ. «Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν είχα τη μαμά μου, γιατί ήταν και γιορτή της. Βασικά, τα κουβαλάω ακόμα αυτό, αλλά βρίσκω έναν τρόπο με το παιδί, να το διαχειρίζομαι και με τον πατέρα μου. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα και το κατάλαβε ο Παναγιώτης αυτό γιατί ήξερε πως η γιαγιά του η Χριστίνα, έχει γιορτή. Εντάξει, το παιδί όμως είναι μεγάλη υπόθεση. Παίρνεις ζωή και λες όχι, θα στολίσω, θα έχω την ενέργεια».

Το κεφάλαιο «Σέρρες»

Η Κατσαφάδου αναφέρθηκε επίσης και στη συνεργασία της με τη σειρά “Σέρρες” που της άλλαξε τη ζωή. «Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορεί να είναι να ξανακάνουμε τις “Σέρρες”. Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, είναι μια κατηγορία μόνη της. Για μένα ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός γιατί μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου, πάντα θα τον ευχαριστώ. Έχει κάνει πολύ καλό στην τηλεόραση και στην κοινωνία μας ο Γιώργος».

«Δεν σταμάταμε ποτέ να είμαστε γονείς»

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τον έρωτα στη ζωή της, αλλά και για το πώς κατάφερε να έχει καλή σχέση με τον πρώην άντρα της και πατέρα του παιδιού της. «Τον έρωτα τον έχω καλέσει και έχει έρθει και έχει μείνει πλέον. Είναι όλα μια χαρά. Με τον πρώην άντρα μου, εντάξει, οι δυο μας δεν τα βρήκαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάμε ποτέ να είμαστε γονείς του Παναγιώτη. Παράλληλα επικοινωνούμε πάρα πολύ σωστά μαζί με το παιδί. Τα συζητάμε όλα. Το παιδάκι κοντεύει τα οκτώ. Πρέπει να προστατεύουμε, να προσέχουμε τον τρόπο που θα επικοινωνήσουμε κάτι, γιατί αυτό θα το κουβαλάει για μια ζωή».