Μαρία Μπακοδήμου: «Λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος»

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «Κρίκος» θα γίνει ακόμα πιο εκρηκτικός!

Τρίτη και φαρμακερή

Το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» βασίζεται στο βρετανικό φορμάτ «The Weakest Link» που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2000 στο BBC2 με παρουσιάστρια την Αν Ρόμπινσον. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και σε άλλες χώρες του κόσμου, μεταδίδεται μέχρι σήμερα. Η ελληνική του εκδοχή ξεκίνησε το 2001 στο MEGA με παρουσιάστρια την Έλενα Ακρίτα και ολοκληρώθηκε το 2003. Το 2019 το παιχνίδι επανήλθε στην ελληνική τηλεόραση με παρουσιαστή τον Τάσο Τρύφωνος (που το παρουσίαζε και στο ΡΙΚ1 της Κύπρου) και το 2022 μετακόμισε για μια σεζόν στην ΕΡΤ1.

φωτογραφία MEGA YouTube

Αν είσαι δυνατός, προχωράς

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος».

Οι συμμετοχές άνοιξαν και μπορείτε να διεκδικήσετε το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσετε μέχρι και 10.000€ συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tvopen.gr/adinamoskrikos, ή τηλεφωνικά στο 211 1900750.