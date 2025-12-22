Σάκης Ρουβάς: Η μυστική συνταγή της βασιλόπιτάς του

Εκτός από την κηπουρική ο Σάκης Ρουβάς αγαπά πολύ και τη μαγειρική. Συχνά πυκνά τον βλέπουμε να “ανεβάζει” από την κουζίνα του βίντεο στα social media και να μας προτείνει τις αγαπημένες του συνταγές. Αυτό έκανε και τώρα, λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, όπου μας έδειξε βήμα βήμα το πώς να φτιάξουμε βασιλόπιτα -του Άκη Πετρετζίκη- ώστε κάθε σπίτι να έχει το γλύκισμά του για την αλλαγή του χρόνου!

«Ήρθε η ώρα της βασιλόπιτας. Βάζουμε δύο κουταλιές σούπας αλεύρι, μοσχοκάρυδο, μαστίχα, ζάχαρη και χτυπάμε. Μυρίζει το μοσχοκάρυδο με τα μαστίχα εκπληκτικά. Ρίχνουμε βανίλια και ξύσμα πορτοκαλιού. Βάζω μπόλικο γιατί μου αρέσει. Και τώρα θα ρίξουμε τα αυγουλάκια μας. Προσοχή ένα - ένα». Εκεί ακριβώς πετάει τα τσόφλια στον νεροχύτη και τα κάνει ελαφρώς χάλια, οπότε κοιτάζει την κάμερα και λέει κάπως απολογητικά: “Άμα το δει αυτή η Κάτια”».

Ουπς, λάθος σκεύος

Και η συνταγή συνεχίζεται με τον γνώριμο και χωρίς απρόοπτα τρόπο: «Σε χαμηλή ταχύτητα τα χτυπάμε, για να μην πεταχτεί το μίγμα έξω. Προσθέτουμε ένα - ένα τα αυγά. Καλό είναι από την ώρα που ξεκινάμε και ρίχνουμε τα αυγά μέσα να μην δοκιμάζουμε το μείγμα μας. Βάζουμε το γαλατάκι μας και το υπόλοιπο αλευράκι μας με το baking powder, σιγά - σιγά και ανακατεύουμε το χέρι».

Εκεί ακριβώς ο Σάκης αντιλαμβάνεται πως μάλλον δεν έχει επιλέξει το σωστό μπολ, οπότε πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις: «Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη θα μεταφέρουμε το μείγμα μας σε πιο μεγάλο σκεύος. Καλύτερο θα ήταν να το έχω ξεκινήσει από το μεγάλο σκεύος, αλλά δεν πειράζει, έτσι γίνεται πιο άνετα η δουλειά. Μεταφέρουμε το μείγμα μας στη φόρμα και ήρθε η ώρα για το φλουρί μας». Στη συνέχεια βλέπουμε τον Σάκη να περιμένει να ψηθεί η βασιλόπιτα και στο τέλος πετάει το μπαλάκι στη νέα γενιά: «Και τώρα θα έρθουν τα παιδιά να διακοσμήσουν. Καλή χρονιά!»