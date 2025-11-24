Σάκης Ρουβάς: Το σοκαριστικό ατύχημα που «πάγωσε» τους θεατές

«Άντεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα» τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς στη σκηνή του Enastron και ενώ το κοινό παραληρούσε με μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, είδε τον αγαπημένο του καλλιτέχνη να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια του.

Τον… κατάπιε η σκηνή

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Σάκη το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου διασκεδάζει τον κόσμο μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ο τραγουδιστής έκανε ένα χορευτικό μαζί με δύο χορεύτριες πάντως σε ένα κουτί.

Ξαφνικά, μια λάθος κίνηση της μιας χορεύτριας ήταν αρκετή ώστε και οι δυο τους να πέσουν κάτω από από την ειδική κατασκευή που ήταν στημένη και να καταλήξουν με δύναμη στη σκηνή ευτυχώς όμως με την πλάτη τους. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα, αν δηλαδή είχαν πέσει με το κεφάλι.

Όλα καλά

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ενώ ο κοινό είχε αρχίσει να ανησυχεί, αλλά δεν είχε ακριβώς καταλάβει τι είχε συμβεί εξαιτίας του εφέ με τους καπνούς που υπήρχαν στη σκηνή, ο Ρουβάς επέστρεψε και πάλι πάνω στο κουτί και συνέχισε την εμφάνισή του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Ρουβάς πέφτει επί σκηνής, αφού τα χορευτικά του έχουν και κάτι από ακροβατικά που αυξάνουν τον κίνδυνο κάτι να πάει στραβά. Ε, κι αν ο καλλιτέχνης -που έχει γυμνασμένο σώμα- την έβγαλε με μερικούς μώλωπες την επόμενη μέρα, πονάνε μωρέ τα παλικάρια;