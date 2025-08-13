Σάκης Ρουβάς - Νατάσα Θεοδωρίδου: Ξεκαρδιστικό backstage από το τρέιλερ της νέας τους συνεργασίας

Ο Σάκης και η Νατάσα γνωρίζονται, είναι φίλοι και τον Οκτώβριο ενώνουν τις μουσικές και τραγουδιστικές δυνάμεις τους στο νυχτερινό μαγαζί «Έναστρον». Όταν λοιπόν κλήθηκαν να γυρίσουν το τρέιλερ αυτής της συνεργασίας, περισσότερο γέλασαν, παρά έβγαλαν δουλειά!

Βεντάλια και… ψαροπούλα

Στο βίντεο που ανέβασε ο Σάκης Ρουβάς στο Instagram βλέπουμε τους δύο καλλιτέχνες να μπαίνουν εναλλάξ σε ένα SUV και να βγαίνουν από την οροφή του χορεύοντας και τραγουδώντας. «Είναι πολύ ωραία όλα και περνάμε πολύ ωραία. Αν θέλεις να τα πάμε καλά, μην κόψεις τίποτα» λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου που κουνά τη βεντάλια της με ένταση -αφού έχει καύσωνα- και το διαδίκτυο γεμίζει με ένα αστείο βίντεο από το backstage των γυρισμάτων.

Σάκης και Νατάσα κάνουν ντουέτο το «Ξανά, να σε ερωτευόμουνα απ’ την αρχή ξανά» και στη συνέχεια εκείνος τραγουδάει το «Ξεκινάει μια ψαροπούλα» και εκείνη χορεύει κάνοντας -πάντα- βεντάλια στο πρόσωπο! Στο τέλος βλέπουν το αποτέλεσμα στο κινητό των συνεργατών τους, κάτι όμως πάει στραβά με τον ήχο και η φωνή της Νατάσας κολλάει στο repeat λες και κάποιος την έχει βάλει στη… δόνηση!

φωτογραφία Instagram

Εκρηκτική σύμπραξη

Οι φίλοι των δύο τραγουδιστών αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη σύμπραξη, καθώς η Νατάσα έχει κάνει καριέρα ως λαϊκή τραγουδίστρια, ενώ ο Σάκης είναι πιο ποπ καλλιτέχνης. Το πρόγραμμά τους θα παντρεύει και τα δύο αυτά μουσικά είδη και μάλιστα με εκρηκτικά ντουέτα!