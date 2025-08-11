Νατάσα Θεοδωρίδου: «Χρόνια σου πολλά αστέρι μου φωτεινό, ευλογία της ζωής μου»

Γλέντια, χαρές και αγάπη στο σπιτικό της Νατάσας Θεοδωρίδου! Η μικρή κόρη της τραγουδίστριας γιορτάζει τα γενέθλια της, γίνεται 25 χρόνων και η υπερήφανη μανούλα, γεμάτη συγκίνηση και τρυφερότητα δεν μπόρεσε να κρατήσει τα συναισθήματά της κρυφά, αλλά τα μοιράστηκε με όλους μας στο Instagram.

«Χρόνια σου πολλά Αντριάνα μας… Λουλούδι μου πολύχρωμο… Αστέρι μου φωτεινό… Καλόκαρδο πλάσμα μου… Να έχεις χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα, έρωτες και μια καρδιά γεμάτη όνειρα… Είσαι η ευλογία της ζωής μου και είμαι περήφανη για σένα κάθε μέρα! Σ’ αγαπάω», έγραψε στο Ίντερνετ και συνόδευσε το post της με προσωπικές στιγμές της κόρης της με φίλες της, αλλά και της οικογένειάς της και τη μουσική υπόκρουση από το κομμάτι των Mila Dallas & Midnight Cranival, «Happy birthday sweet girl».

Χαρά μοιρασμένη

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Ανδρέας Φουστάνος ήταν παντρεμένοι από το 1999 έως το 2007 και μαζί απέκτησαν την Αντριάνα. Η νεαρή κοπέλα έχει ακόμη μία αδερφή, τη Χριστιάνα, καρπό του έρωτα της Νατάσας με τον πρώτο της άντρα, τον Τάκη Μπέτα. Η τραγουδίστρια είναι επιλεκτική ως προς τι θα ανεβάσει στα social media και σίγουρα προσέχει πολύ με τα της οικογένειάς της. Παρόλα αυτά, τα γενέθλια της Αντριάνας ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της.