Θεοδωρίδου - Ρουβάς: Εντατικές πρόβες 4 μέρες πριν από την πρεμιέρα τους

Έρχονται με φόρα να βάλουν φωτιά στην αθηναϊκή νύχτα και δεν αστειεύονται! Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν κάνει τη μέρα νύχτα και περνάνε όλο τον χρόνο τους στο νυχτερινό κέντρο «Enastron». Ο λόγος; Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έχουν πρεμιέρα και είναι σε φουλ ρυθμό προετοιμασίας.

Σε βίντεο που ανέβασαν στο Instagram οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται μαζί μας μια στιγμή από την πρόβα τους που ερμηνεύουν το «Αντικριστά», ένα ντουέτο που έχουν ερμηνεύσει ο Κώστας Μακεδόνας με τη Γλυκερία και μας δίνουν μια ιδέα για το τι θα δούμε επί σκηνής με τα εκρηκτικά ντουέτα τους.

Ενθουσιασμός

Μια γεύση από τη φετινή τους συνεργασία στην αθηναϊκή νύχτα είχαμε πάρει το περασμένο καλοκαίρι όταν μοιράστηκαν μαζί μας στα social media στιγμές από τα γυρίσματα του τρέιλερ. Ευδιάθετοι και οι δύο χόρευαν, έκαναν αστεία, γελούσαν, τραγουδούσαν λίγο και φωτογραφίζονταν φανερά ενθουσιασμένοι για τη νέα τους συνεργασία.

Από τότε κιόλας οι φανατικοί θαυμαστές τους είχαν ενθουσιαστεί πολύ με αυτή τη σύμπραξη και περίμεναν να δουν το λαϊκό ρεπερτόριο της Θεοδωρίδου να παντρεύεται με το ποπ του Ρουβά και να πηγαίνει και τους δύο καλλιτέχνες ένα βήμα παρακάτω.

Σύντομα λοιπόν οι πίστες θα πάρουν και πάλι φωτιά και ένα ένα τα σχήματα θα ξεκινήσουν. Η προσπάθεια για δυνατές συνεργασίες είναι και πάλι το ζητούμενο, αφού η νύχτα πρέπει και πάλι να αποκτήσει ζωή και τα μαγαζιά να μην δουλεύουν μόνο 2 μέρες την εβδομάδα.