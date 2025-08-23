Σάκης Ρουβάς: «Η ζωή είναι καλύτερη με χώμα στα χέρια»

Γενικά δεν είναι καλό να φτιάχνεις τον κήπο σου το καλοκαίρι, γιατί τα φυτά περνούν μια περίοδο στρες, καταπονούνται από τη ζέστη και όταν επιστρέψεις από την Κέρκυρα (ή όπου αλλού, μην κολλάτε στο μέρος), ίσως τα βρεις μέσα στο μαύρο χάλι! Ο Σάκης Ρουβάς όμως που είναι μια κατηγορία από μόνος του, δεν πτοείται από αυτά!

Η δουλειά κάνει τους άντρες

Λίγο πριν ο τραγουδιστής αναχωρήσει για τις διακοπές του στο Ιόνιο, είπε να κάνει κάτι αλλαγές στον κήπο του. Φορώντας το βερμουδάκι του, ένα t-shirt και τα αθλητικά του, πήρε το φορτηγάκι του και πήγε να αγοράσει χώμα και γλάστρες.

Στη συνέχεια τα κουβάλησε όλα μόνος του στην πλάτη και τα μετέφερε στον χώρο όπου θα έκανε τα… μαγικά του, συνοδεία του τραγουδιού του «Kounia Bella» και της κάμερας γιατί τέτοιο υλικό πρέπει να μοιράζεται στα social media!

Ο Σάκης έβαλε φυσικά τα ειδικά γάντια κηπουρικής, γιατί δεν πρέπει να χαλάσει και τα νύχια του, και μάς έδωσε τις σωστές συμβουλές για να φυτεύουμε και να μεταφυτεύουμε τους πράσινους φίλους μας! Στο τέλος έριξε ένα πότισμα, καθάρισε τις πλάκες από το χώμα, όλα κομπλέ και job done!

φωτογραφία Instagram

Στην πατρίδα

Δεν ξέρουμε τι απέγιναν τα φυτά, ξέρουμε πως μετά ο Σάκης πήρε την αγαπημένη του Κάτια Ζυγούλη (τη φωτογράφισε κιόλας μπροστά στο κύμα) και πετάχτηκαν μέχρι την Κέρκυρα, τη γενέτειρά του. Εκεί ο τραγουδιστής έχει οικογένεια και φίλους, ξέρει όλα τα καλά μέρη και τις ωραίες παραλίες, θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να γίνει ξεναγός και πρέσβης του νησιού του στο εξωτερικό!