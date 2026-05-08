«YFSF»: Σε ρυθμούς… «Ferto» - Αφιέρωμα στη Eurovision

Το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται αυτή την Κυριακή (ΑΝΤ1 , 21.00) και με τη λάμψη και τον παλμό της Eurovision, του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού της Ευρώπης.

Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα κινηθούν σε γνώριμους ρυθμούς! Οι γιουροβιζιονικές μεταμορφώσεις αυτής της Κυριακής, που διεκδικούν 12 points, είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης - «Alcohol Is Free» (Ελλάδα) - 2013

Μέμος Μπεγνής - Γιώργος Αλκαίος - «OPA» (Ελλάδα) - 2010

Biased Beast - Kaarija - «Cha Cha Cha» (Φινλανδία) - 2023

Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Akylas - «Ferto» (Ελλάδα) - 2026

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Tommy Cash - «Espresso Macchiato» (Εσθονία) - 2025

Αφροδίτη Χατζημηνά - Klavdia - «Αστερομάτα» (Ελλάδα) - 2025

Μαριάντα Πιερίδη - JJ - «Wasted Love» (Αυστρία) - 2025

Μαριλού Κατσαφάδου - Baby Lasagna - «Rim Tim Tagi Dim» (Κροατία) - 2024

Ίντρα Κέιν - Αλέξια - «Άσπρο Μαύρο» (Κύπρος) - 1987

Δωροθέα Μερκούρη - Καίτη Γαρμπή - «Ελλάδα χώρα του φωτός» (Ελλάδα) -1993

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται και πάλι ο Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς, ενώ στην επιτροπή θα δούμε τους: Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη.