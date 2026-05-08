«YFSF»: Σε ρυθμούς… «Ferto» - Αφιέρωμα στη Eurovision
Το κυριακάτικο σόου του ΑΝΤ1 γίνεται ιντερνάσιοναλ και σας καλεί να συμμετάσχετε στον διαγωνισμού τραγουδιού που όλοι αγαπάμε να μισούμε!
Το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται αυτή την Κυριακή (ΑΝΤ1 , 21.00) και με τη λάμψη και τον παλμό της Eurovision, του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού της Ευρώπης.
Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα κινηθούν σε γνώριμους ρυθμούς! Οι γιουροβιζιονικές μεταμορφώσεις αυτής της Κυριακής, που διεκδικούν 12 points, είναι:
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης - «Alcohol Is Free» (Ελλάδα) - 2013
- Μέμος Μπεγνής - Γιώργος Αλκαίος - «OPA» (Ελλάδα) - 2010
- Biased Beast - Kaarija - «Cha Cha Cha» (Φινλανδία) - 2023
- Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Akylas - «Ferto» (Ελλάδα) - 2026
- Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Tommy Cash - «Espresso Macchiato» (Εσθονία) - 2025
- Αφροδίτη Χατζημηνά - Klavdia - «Αστερομάτα» (Ελλάδα) - 2025
- Μαριάντα Πιερίδη - JJ - «Wasted Love» (Αυστρία) - 2025
- Μαριλού Κατσαφάδου - Baby Lasagna - «Rim Tim Tagi Dim» (Κροατία) - 2024
- Ίντρα Κέιν - Αλέξια - «Άσπρο Μαύρο» (Κύπρος) - 1987
- Δωροθέα Μερκούρη - Καίτη Γαρμπή - «Ελλάδα χώρα του φωτός» (Ελλάδα) -1993
Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται και πάλι ο Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς, ενώ στην επιτροπή θα δούμε τους: Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη.