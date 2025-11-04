Μαριλού Κατσαφάδου: «Όταν χάσαμε τη μαμά μου, τότε ένιωσα ότι ενηλικιώθηκα κι ας είχα γίνει μητέρα»

Η Μαριλού Κατσαφάδου, η Χρύσα από τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη ήταν καλεσμένη στο «The 2night show» και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές οικογενειακές στιγμές, αλλά και συναισθήματα που έχει βιώσει με τον πατέρα της Θοδωρή Κατσαφάδο με τον οποίο έχουν ένα πολύ ξεχωριστό δέσιμο. «Ήμασταν πολύ κοντά με τον πατέρα μου, αλλά όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι. Δεν ήταν πια η μητέρα μου η γυναικεία φιγούρα, και ας έμενα εγώ αλλού. Τότε ένιωσα την ενηλικίωση παρά το γεγονός ότι είχα γεννήσει.

Υπάρχει ξαφνικά μια μετατόπιση θέσης και σχέσης. Τώρα εγώ ήμουν η γυναίκα μέσα σε δύο σπίτια, στου πατέρα μου και στο δικό μου. Ένιωσα ότι ξαφνικά ότι ο πατέρας μου δεν με έβλεπε τόσο σαν κόρη του, με έβλεπε σαν μεγάλη γυναίκα. Ήταν σαν να με αντιμετώπισε σαν ενήλικα. Ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα μου κόπηκε όταν έφυγε από τη ζωή. Έχω στηρίξει τον πατέρα μου σε πάρα πολλά θέματα, όπως και εκείνος εμένα».

Η κόρη του μπαμπά

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως είχε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον πατέρα της από παιδί, αφού σε εκείνον έλεγε τα προσωπικά της επειδή δεν ήταν επικριτικός για τις επιλογές της, όπως ήταν η μητέρα της. «Είμαι η κλασική κόρη του μπαμπά, θα του τα πω όλα και για τις σχέσεις μου. Μου αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί του όλα από πολύ μικρή ηλικία.

Από την πρώτη μου σχέση, το πρώτο μου φιλί… Του τα έλεγα όλα, πήγαινα στον μπαμπά μου. Η σχέση με τη μαμά μου δεν ήταν τέτοια για τα ερωτικά μου. Ένιωθα πάντα ότι ο πατέρας μου δεν θα με κρίνει, είναι άνθρωπος που ακούει πάρα πολύ και δίνει συμβουλές. Πάντα τον άκουγα να μιλάει και να ακούει».