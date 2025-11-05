Μίνα Χειμώνα: Το «Καλημέρα ζωή» μου στέρησε κάτι από την προσωπική μου εξέλιξη

Η Μίνα Χειμώνα, η Ηλέκτρα του θρυλικού «Καλημέρα ζωή» μίλησε στην Αθηναΐς Νέγκα και το «Καλύτερα Αργά» του Action 24 για την πληγή που της άφησε η συμμετοχή της στη σειρά του ΑΝΤ1. «Το ’93 ξεκίνησε το “Καλημέρα ζωή”, το καθημερινό όπου παρέμεινα περίπου 10 χρόνια. Μετά δεν υπήρχε κάτι να εξελιχθεί στον ρόλο και στο σενάριο και από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκα λίγο σαν να μην έχω περάσει ποτέ από εκεί. Αυτό με πλήγωσε, με πίκρανε. Ήμουν πάρα πολύ δοσμένη εκεί, είχα αφήσει κι άλλες δουλειές για να είμαι εκεί, να στηρίξω τη σειρά, δεν ήθελα να προδώσω αυτή τη σχέση.

Μου στέρησε κάτι από την προσωπική μου εξέλιξη γιατί ήμουν συνέχεια εκεί, δεν ήθελα να προδώσω τη σχέση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Νίκος Φώσκολος και είπα θα το παλέψω μέχρι τέλος. Κουραζόμουν πάρα πολύ βέβαια κι από ένα σημείο και μετά μπορούσε να με στηρίξει και οικονομικά αυτό σε σχέση με το θέατρο που είχα στον νου μου να φτιάξω.

Όταν έφευγα από το γύρισμα, ο ρόλος τέλειωνε εκεί. Στοιχεία μπορεί να υπήρχαν, αλίμονο όμως να βγεις από τη σκηνή και να φέρεις τον ρόλο. Βέβαια χρειάζεσαι λίγο χρόνο απόσυμπίεσης γιατί δεν είναι δουλειά διεκπαιρεωτική. Καταθέτεις κάτι ψυχικό, σωματικό και κάτι από σένα. Γδέρνεσαι καμιά φορά, ειδικά στη σκηνή και στο θέατρο. Οπότε πρέπει να επαναφέρεις λίγο τα κομμάτια για να δέσουν πληγές και να ξαναγίνεις ο άνθρωπος πριν το ρομποκόπ».

«Ξεκαθαρίζεις πολλά πράγματα»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε ένα πρόβλημα υγείας που πέρασε και την έκανε να αναθεωρήσει πολλά, να τελειώσει με τοξικές καταστάσεις και να βγει πιο δυνατή. «Πέρασα μια περιπέτεια υγείας πολύ δύσκολη, με ένα ξαφνικό εύρημα που συμβίωνα μαζί του καιρό, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα πάνε κατ' ευχήν και έχω ξεκινήσει και τις παραστάσεις. Πάω κόντρα στον άνεμο.

Συστήνω ότι πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις προληπτικά, γιατί μπορεί να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία δεν ξέρεις ότι υπάρχουν μέσα στο σώμα σου και μπορεί να εξελιχθούν σε κακή μορφή. Το μήνυμα είναι να κάνουμε τις εξετάσεις μας, ακούμε τους γιατρούς μας, κάνουμε τη διατροφή μας σωστά.

Μετά από αυτό πούσαρα περισσότερο, λέω δεν θα του περάσει, γυρίζουμε σελίδα, πάμε στην επόμενη και πάμε με πιο καθαρά γράμματα. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο που δεν ξέρεις αν είσαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί ξεκαθαρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Και ανθρώπους και σχέσεις και τοξικές καταστάσεις. Νιώθω πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη για πράγματα και με μεγαλύτερη διάθεση».