Ελισάβετ Μουτάφη: «Οι συμμαθητές του γιου μου δεν τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά, ο κόσμος αλλάζει»

Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής, έχουν υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική και δεν έχουν ποτέ αντιληφθεί τον κόσμο να το κοιτάζει κάπως αλλιώς επειδή έχει διαφορετικό χρώμα από τα άλλα παιδιά. «Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον γιο μου. Στα παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές. Μπορεί να ρωτήσουν πολύ ευγενικά “Είναι το παιδί σας;” και απαντάμε ναι, ή μας λένε μπροστά του, κανονικά “Είναι υιοθετημένο;”.

Ο κόσμος έχει αλλάξει και χαίρομαι. Τα βλέμματα είναι πολύ θετικά, ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει, το βλέπω αυτό και είναι πολύ συγκινητικό. Ακόμα και να μην βλέπαμε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, πάλι θα θεωρούσα ότι μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί, όχι αυτή που το γεννάει. Η ψυχολόγος μου μού είχε πει μία ατάκα, από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ακούσει, ότι αν θέλεις κάποιος να σε φωνάζει “μαμά”, μπορείς να το καταφέρεις».

Η βάπτιση

Μουτάφη και Νιφλής έχουν αποφασίσει να βαφτίσουν το παιδάκι τους το ερχόμενο καλοκαίρι στην Αίγινα. «Έχω και τον αδερφό μου που θα γίνει μπαμπάς και θα γίνει νονός του μικρού με την κολλητή μου. Θα τον βαφτίσουμε το καλοκαίρι μάλλον στην Αίγινα.

Νομίζω ότι θα γίνει λίγο πιο εναλλακτικά. Θρησκευτικά, γιατί ο Μάνος είναι πολύ υπέρ. Εγώ δεν είμαι τόσο φανατική, αλλά το σέβομαι, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μεγαλύτερο το παιδί και δεν θέλω να μπει σε διαδικασία να έχει περίεργες απορίες. Υπάρχει και η θάλασσα. Και είναι και μέσα στη θρησκεία μας».