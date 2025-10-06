Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: «Μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα... σαν να ήταν πάντα εδώ»

Η Ελισάβετ Μουτάφη αισθάνεται «γεμάτη», καθώς η μητρότητα της χαρίζει μοναδικές στιγμές που την κάνουν ευτυχισμένη. Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» μίλησε γι' αυτον τον ρόλο στη ζωή της.

«Είναι ζωηρός και ενεργητικός πολύ. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε. Είναι λατρεία και γι’ αυτό δεν έκανα και θέατρο φέτος. Ακόμα δεν του έχω εξηγήσει τι δουλειά κάνω γιατί δεν μπορεί να καταλάβει. Βλέπει τον πατέρα του στην εκπομπή και συνεχίζει να παίζει.

Είμαι πολύ πιο άνετη, πολύ πιο cool, ενώ είμαι αγχώδης σαν άνθρωπος. Ο μικρός είναι και λίγο ανεξάρτητος, παραπάνω από το κανονικό, οπότε είμαι ήσυχη, το αφήνω να λειτουργήσει μόνο του το πράγμα. Δεν έχω και ενοχή που δεν είμαι αυστηρή, γιατί είναι και λίγο πιο ανεξάρτητος από το κανονικό» εξήγησε.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Μου αρέσει να κάθομαι αγκαλιά του και να τον φιλάω. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε βόλτες, να περπατάμε, να μιλάμε. Του αρέσει να παλεύει, αλλά εγώ δεν το αντέχω πολύ γιατί έχει δύναμη. Παίζει μόνος του πολύ συχνά, είναι όμως και κοινωνικός... τον βλέπεις ότι θα κάτσει να παίξει μόνος του. Τώρα μιλάει και καλά τα ελληνικά».

Και είπε κλείνοντας: Ενώ περίμενα ότι δεν θα εγκλιματιστεί, τελικά ο μικρός μπήκε σαν σίφουνας και τα σάρωσε όλα. Ήταν σαν να ήταν πάντα εδώ. Είναι τρομερό. Μου λένε από το σχολείο ότι προσπαθεί πολύ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί».