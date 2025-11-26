Ελισάβετ Μουτάφη: «Όταν ήμασταν στην Αφρική ο γιος μας δεν ήξερε ελληνικά, τώρα τα μιλάει φαρσί»

Το καλοκαίρι του 2024 η Ελισάβετ Μουτάφη και ο σύζυγός της Μάνος Νιφλής υιοθέτησαν ένα αγοράκι από τη Σιέρα Λεόνε. Η ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τη ζωή της οικογένειάς τους έναν χρόνο μετά τον ερχομό του παιδιού στην Ελλάδα. «Ο Δημήτρης, που θα πάρει το όνομα του μπαμπά μου, είναι πλέον 4,5 χρόνων. Είναι πολύ έξυπνος, πολύ ενεργητικός να είναι καλά, αλλά κι εγώ πια είμαι μεγαλομαμά. Δεν είμαι ούτε 20 ούτε 25. Ένα παιδί είναι απόλυτη ευτυχία, αλλά βέβαια είναι και κούραση. Υπάρχει τεράστιο άγχος.

Πρέπει γρήγορα να συνειδητοποιήσεις ότι πια δεν είσαι εσύ το επίκεντρο. Όταν ήμασταν στην Αφρική, δεν ήξερε ελληνικά. Τώρα τα μιλάει φαρσί. Συνέχεια ρωτάει “γιατί;” και εσύ οφείλεις να απαντάς, όπως “γιατί είναι μπλε το σκαντζοχοιράκι ο Σόνικ”. Πρέπει να βρεις την απάντηση».

φωτογραφία NDP

«Δεν κρύβουμε τίποτα, λέμε τα πάντα»

«Είχα στο μυαλό μου ότι θα μείνω έγκυος και θα κάνω παιδί, χωρίς όμως να είναι αυτοσκοπός στη ζωή μου. Όταν πια μεγάλωσα, είδα ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία των αλλεπάλληλων εξωσωματικών, κάτι που δεν κατακρίνω, το τονίζω, για να μην παρεξηγηθώ, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Όταν γνώρισα τη Φωτεινή Παντζιά και πήρα στην αγκαλιά μου την κόρη της, Βασιλική, είπα: “Αυτό θέλω”. Ερωτεύτηκα αμέσως αυτό το ενδεχόμενο, οπότε προχωρήσαμε με τον Μάνο κατευθείαν τις διαδικασίες.

Η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Αφρική για να δω τον Δημήτρη ήταν το Πάσχα του 2024. Μετά βρέθηκα ξανά κοντά του τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Ταξίδεψα για να δω πάλι το παιδί, μέχρι να γίνει το δικαστήριο, που ευτυχώς προχώρησε πολύ γρήγορα. Ήμασταν από τους τυχερούς. Έμεινα μόνο έναν μήνα και επέστρεψα στην Ελλάδα με τον Δημήτρη. Θα του μιλήσουμε για την υιοθεσία, απλώς δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ακόμα. Αλλά θα του κάνω συζήτηση. Άμεσα θα γίνει αυτό. Δεν κρύβουμε τίποτα, λέμε τα πάντα».