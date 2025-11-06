Άννα Μενενάκου: «Δεν ξέρω που το πάει η τηλεόραση, όλη μέρα έχει βία και κίτρινο πράγμα»

Η Άννα Μενενάκου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το πώς βλέπει σήμερα την τηλεόραση, αλλά και για το τι αναζητά τις λίγες ώρες που σκρολάρει με το κινητό της στο διαδίκτυο. «Η τηλεόραση, προσωπικά -γιατί από το 2006 που ήμουν στη σχολή ακόμα, συμμετέχω σε αυτή και θεωρώ ότι είμαι ένα κομμάτι της και την αγαπώ- δεν ξέρω τι σκοπούς έχει. Δεν ξέρω που το πάει.

Πέρα από τα σίριαλ που γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, δεν ξέρω τι νιώθει αυτή η τηλεόραση ή οι άνθρωποι που την κάνουν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, να βλέπω τόσο βία, τόσο κίτρινο πράγμα, γιατί υπάρχει, και ξαφνικά γίνονται κάποιες εκπομπές που λες, τι ωραία πήρα μια ανάσα, τι ωραία, μπράβο κυρία Νέγκα, μπράβο “Στούντιο 4”, μπράβο, Φώτη, Τζένη. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα υπάρχουν, αλλά γενικά η τηλεόραση είναι πολύ βίαιη κι εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό».



Social media και… μπρόκολο



«Γενικά με το κινητό δεν ασχολούμαι τόσο πολύ. Φυσικά και θα κάνω τα social μου και ό,τι χρειάζεται για την παράσταση, τη δουλειά μου, ή για λίγο θα χαζολογήσω, αλλά δεν με ευχαριστεί πολύ να φάω τόσες ώρες στην οθόνη γιατί δεν μου προσφέρει και τίποτα επαγγελματικά. Δεν μου δίνει ερέθισμα.

Τώρα, επειδή έχουν ξεκινήσει οι παραστάσεις, έχω μια εμμονή να κοιτάω πώς πάνε, δηλαδή μπαίνω στην τάδε πλατφόρμα, και λέω, α, τι ωραία, τώρα έχουμε φτάσει εκεί. Α, ο κόσμος θέλει. Άρα σημαίνει ότι χθεσινή ή προχθεσινή παράσταση άρεσε στον κόσμο και ο κόσμος το είπε.

Και μετά, εντάξει, κοιτάω λίγο τα φαγητά, διατροφές, το μπρόκολο κάνει αυτό και αυτό, μου αρέσει αυτό. Και ρούχα κοιτάω. Μου αρέσει να χαζεύω τέτοια πράγματα, που είναι εκτός από αυτό που μπορεί να κάνω επαγγελματικά».