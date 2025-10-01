Βούρκωσε η Μπάρκα στο «Καλύτερα Αργά»: «Μου είπαν ότι φόρεσαν για πρώτη φορά μαγιό εξαιτίας μου»

Με διάθεση ειλικρίνειας , αυτοκριτικής αλλά και άνεσης για τις συζητήσεις που αφορούν στο γυναικείο σώμα εμφανίστηκε η Δανάη Μπάρκα στην πρώτη για τη νέα σαιζόν εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα στο Action 24.

H γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν είχε πρόβλημα να μιλήσει με μεγάλη άνεση για τα προσωπικά και επαγγελματικά της ζητήματα τα οποία και πρωταγωνιστούσαν στην δημόσια σφαίρα όταν παρουσίαζε την δική της εκπομπή στο Mega.



Η Μπάρκα, βούρκωσε κατά την διάρκεια της εκπομπής όταν αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα που διαπίστωσε οτι είχε η άνεση με την οποία αντιμετωπίζει το σώμα της δίνοντας μάλιστα κουράγιο και θέληση σε άλλες γυναίκες να αγαπήσουν και εκείνες το δικό τους σώμα, μακριά από ψεύτικα στερεότυπα που επιχειρούν κάποιοι να δημιουργήσουν. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε νεαρά κορίτσια.

Με πετυχαίνεις μια ημέρα όπου πριν τρεις μέρες ήμουν στη Σέριφο σε ταβερνάκι με την παρέα μου και έρχεται ένα πανέμορφο κορίτσι και μου λέει είμαι διακοπές με την φίλη μου. Χάσαμε την μαμά μου πρόσφατα και μου έλεγε ανοίγαμε κάθε πρωί να δούμε τη Δαναΐτσα. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Το ότι υπάρχουν κορίτσια που μου λένε είμαι 27 ετών και έβαλα πρώτη φορά μαγιό γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη είναι πολύ συγκινητικό αλλά και τρομακτικά στενάχωρο» είπε η Δανάη.



Για το ίδια θέμα πρόσθεσε ότι «αισθάνομαι μαγικά όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι παίρνω δύναμη από σένα, από την άλλη με στεναχωρεί πολύ μέσα μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι που δεν αγκαλιάζει ένα αγόρι επειδή οι γύρω του τού έχουν στερήσει αυτή την αγκαλιά» .

Ειδικότερα για το πως μεγαλώνουν σήμερα τα νέα παιδιά και το πως αισθάνονται σε μία κοινωνία γεμάτη από τυποποιημένες αναγκαιότητες σε έναν κόσμο που κρίνει με μίσος ακόμα και μία εμφάνιση που δεν είναι τέλεια η ίδια είπε:



«Eγώ δεν το είχα περάσει ποτέ, δεν ξέρω αν οφείλεται στον περίγυρο μου, μεγαλώνοντας 24ωρες το 24ωρο σε ένα σπίτι με μια γυναίκα όπως ήταν η γιαγιά μου που μου έδειχνε τι είναι το σημαντικό, δεν μου πέρασε ποτέ το αν μοιάζω με τη φίλη μου. Ωστόσο εγώ μεγάλωσα και χωρίς κινητό, δεν υπήρχε η αγωνία της μαζοποίησης μήπως πρέπει να φορέσω αυτό. Δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε ότι κάναμε ράμματα στα γόνατά μας και παίζαμε, ήταν μια άλλη εποχή»



Σχετικά με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την προσωπική της ζωή η Δανάη Μπάρκα εξήγησε οτι δεν θέλει να εκθέτει δημόσια τις σχέσεις της αν και είπε οτι έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφία με κάποιον σύντροφό της την οποία δεν ανακάλυψαν.