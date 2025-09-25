«Καλύτερα Αργά»: Η Αθηναΐδα Νέγκα υποδέχεται τη Δανάη Μπάρκα στη φετινή πρεμιέρα της εκπομπής της

Επειδή και φέτος κάποια πράγματα λέγονται «Καλύτερα Αργά», η εκπομπή ανατρεπτικών συνεντεύξεων επιστρέφει στο διαχρονικό της ραντεβού αυτή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά μέσα από την συχνότητα του Action 24.

Από Τρίτη έως Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η Αθηναΐδα Νέγκα μας υποδέχεται στο στούντιο του «Καλύτερα Αργά», φιλοξενώντας πρόσωπα με χαρακτήρα και άποψη σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων σε θέματα επικαιρότητας και της ζωής μέσα από μια πιο εναλλακτική σκοπιά, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ, επίτηδες και «κατά λάθος»!

Πάμε Δανάη

Ποδαρικό στη νέα σεζόν θα κάνει η Δανάη Μπάρκα που μετά από αρκετές σεζόν στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη του MEGA είδε την εκπομπή της να κόβεται πρόωρα μόλις μερικές εβδομάδες πριν από το φινάλε της περσινής σεζόν. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια θα μιλήσει με τη δημοσιογράφο για αυτό το περιστατικό, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση με κάποιο νέο project.

Η κουβέντα των δύο γυναικών θα περάσει και από το θέατρο, κομμάτι του οποίου είναι η Μπάρκα από τα παιδικά της χρόνια, ενώ θα συζητήσουν και για το πώς ήταν να μεγαλώνει με μητέρα τη Βίκυ Σταυροπούλου. Θα μιλήσουν φυσικά και για τις φιλίες -αν υπάρχουν- στον χώρο των ΜΜΕ και για τα λάθη που ενδεχομένως έχει κάνει...

Το «Καλύτερα Αργά» φέτος δεν… αργεί! Συντονιστείτε την Τρίτη τα μεσάνυχτα στο Action 24 για να απολαύσετε αποκλειστικά τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις!