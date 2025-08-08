Νέγκα: «Και ο Μπραντ Πιτ αν σου στείλει φωτογραφία που είναι ολόγυμνος, θα πεις είναι ανώμαλος»

Η τηλεόραση προέκυψε στη ζωή της Αθηναΐδας Νέγκα στα ξαφνικά και δίχως να την περιμένει ή να την αποζητά. «Δεν είμαι παρουσιάστρια ψυχαγωγίας, μακάρι να ήμουν γιατί θα έβγαζα έναν σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό! Η τηλεόραση μπήκε στη ζωή μου στα 37 μου, οπότε δεν είναι η βάση μου και δεν θα γίνει ποτέ η βάση μου! Αυτά είναι τυχερά και έτσι προέκυψε το "Καλύτερα αργά", ως πείραμα περισσότερο, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Η εκπομπή θα συνεχιστεί -από όσο ξέρω- το φθινόπωρο, γιατί η τηλεόραση είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος χώρος.

Αυτοναφορικότητα

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε αυτά που την ενοχλούν στην TV. «Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε λίγους ανθρώπους που είναι στη δημοσιότητα. Η αυτοαναφορικότητα δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ φτωχό σύστημα. Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτές εκπομπές βρίσκονται σε μια ψυχολογική κατάσταση τέτοια που δεν είναι σε μια ηρεμία, πρέπει να είναι σε μια ένταση. Έχω υπάρξει πανελίστρια -τρομερά αποτυχημένη- σε μια νυχτερινή εκπομπή που είχε κάνει παλιά ο Νίκος Μουτσινάς. Τον προτιμώ όμως σαν ηθοποιό, είναι εκρηκτικό ταλέντο!»

Το Ίντερνετ

Η Νέγκα σχολίασε και αυτό που την τρομάζει στη σύγχρονη κοινωνία. «Με φοβίζει αυτή η αποβλάκωση που βλέπω στο διαδίκτυο! Που βλέπω τις γυναίκες να πηγαίνουν πίσω, να βάζουν τους εαυτούς τους στην υπερβολικά σέξι κατάσταση, να φωτογραφίζονται πάρα πολύ σέξι -και δεν λέω ότι το να είσαι σέξι είναι ηλίθιο- αλλά το να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως μια κουτή ξανθιά ή μελαχρινή, γιατί αυτό τώρα περνάει, είναι κάτι που με τρομάζει. Επίσης έχω αυτούς τους τύπους που μου στέλνουν περίεργες φωτογραφίες στα social media! Δηλαδή ο Μπραντ Πιτ να είναι και να σου αρέσει, άμα σου στείλει μια φωτογραφία που είναι ολόγυμνος θα πεις «είναι ανώμαλος», δεν πρόκειται να γίνει κάτι, να το πούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί το κάνουν αυτό δεν έχω καταλάβει!»

Η Αθηναΐς Νέγκα... πανελίστρια στην εκπομπή «Νικ Ο' Κλοκ» του ALPHA το 2013.

«Χρειάζεται να ωριμάσουμε»

Στην κουβέντα της η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο πως αντιμετωπίζει πια τις σχέσεις της. «Στην προσωπική μου ζωή έχω την τύχη να έχω ανθρώπους που μπορούν να με καταλάβουν. Βαρέθηκα να είμαι το ούφο από άλλο πλανήτη που το κοιτάζει ο άλλος και λέει «πάλι μας είπε κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε…» Αυτό με είχε ταλαιπωρήσει γενικότερα. Ήμουν μονίμως παρεξηγημένη και πίστευα ότι εγώ είχα το πρόβλημα, δεν το είχα τελικά. Νομίζω ότι χρειάζεται να ωριμάσουμε πολύ για να καταλάβουμε με τι ανθρώπους μπορούμε να συνυπάρξουμε για μεγάλο διάστημα».