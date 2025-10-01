Γιάννης Μπέζος «Οι πολιτικοί δεν έχουν κάτι το ανθρώπινο, ο λόγος τους δεν λέει τίποτα σε κανέναν»

Από Τρίτη έως Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η δημοσιογράφος Αθηναΐδα Νέγκα μας υποδέχεται στο στούντιο του «Καλύτερα Αργά» φιλοξενώντας πρόσωπα με χαρακτήρα και άποψη σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων σε θέματα της επικαιρότητας και της ζωής μέσα από μια πιο εναλλακτική σκοπιά, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ, επίτηδες και «κατά λάθος»!

Ο Γιάννης Μπέζος, φιλοξενούμενος της Αθηναΐδας Νέγκα, κάθεται απόψε 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα με άνεση στον καναπέ του στούντιο της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και -πληθωρικός όπως πάντα- συζητάει για όλα. Πώς θεωρεί ότι μπορούν τα πράγματα καλά σε ένα γάμο και πώς κυλάει η σχέση του με την σύζυγό του Ναταλία Τσαλίκη; «Αν ο γάμος είναι επιτυχημένος, αν μπορείς να συνομιλείς με αυτόν που ζεις, τότε είναι κάτι μαγικό! Σε βάζει σε ένα ενιαίο γήπεδο, μοιράζονται τον χώρο, τη μυρωδιά, ένα φαγητό, τις ίδιες αγωνίες», λέει.

Αντιγοητευτικό πολιτικό σύστημα

Η πολιτική αλλά και οι πολιτικοί δεν λείπουν από τη σημερινή κουβέντα, εντοπίζοντας κατά την γνώμη του το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα λέγοντας πως είναι αντιγοητευτικό! «Δεν καταλαβαίνεις τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν κάτι το ανθρώπινο, δεν έχουν ζεστασιά! Ο λόγος τους δεν λέει τίποτα στους ανθρώπους, σε κανέναν», τονίζει χαρακτηριστικά και καλείται να απαντήσει: τελικά, τι παραμένει στην τηλεόραση; Η ανοησία ή η ουσία; Όλες οι απαντήσεις και άλλες τόσες στις ερωτήσεις που θα θέσει απόψε τα μεσάνυχτα η μοναδική Αθηναΐδα Νέγκα στον γνωστό ηθοποιό.