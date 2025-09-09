Γιάννης Μπέζος: Όταν λένε στην πρόβα «κουράστηκα» τους λέω «να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε»

Είναι ένας άνθρωπος που δεν «μασάει» τα λόγια του και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει παρεξηγηθεί για τις δηλώσεις του. Ο Γιάννης Μπέζος στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το' χουμε» αναφέρθηκε στους συναδέλφους τους και είπε χαρακτηριστικά:

«Καμιά φορά ακούω στο γύρισμα ή στην πρόβα «κουράστηκα». Τους λέω «Να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε». Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε «κουράστηκα».

Συμπεριφέρομαι δικτατορικά με την καλή έννοια, αναφέρονται όλοι σ’ εμένα. Εφόσον η δουλειά μου ζητάει κάτι παραπάνω, είμαι υποχρεωμένος να φερθώ ελέγχοντας τους ανθρώπους και όχι καταπιέζοντάς τους. Και σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι περνάνε μια χαρά μαζί μου, ακριβώς γιατί δεν είναι σκορποχώρι» εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός σχολίασε και το περιεχόμενο της τηλεόρασης, όπως και τα νούμερα τηλεθέασης και εξήγησε: «Είναι κλισέ ότι ο κόσμος θέλει να γελάσει, λες και πέρσι ήθελε να κλαίει. Το θέμα είναι το πώς και είναι δική μας ευθύνη, όχι του κοινού. Όταν η επιθυμία μας ταυτίζεται με εκείνη του κοινού, είναι αυτό που ονομάζουμε επιτυχία. Επιτυχία δεν είναι τα νούμερα της τηλεόρασης, γιατί ο κόσμος έβλεπε, βλέπει και θα βλέπει ανοησίες. Κι εγώ καταναλώνω ανοησίες για να γελάσω και να χλευάσω, αυτό καταγράφεται και στα νούμερα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το πάρω τοις μετρητοίς, πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

Μιλώντας για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Με επηρεάζει το πολεμικό κλίμα παγκοσμίως. Δυστυχώς δεν βλέπω να λύνονται οι συγκρούσεις και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ζοφερό. Τα εγχώρια θέματα με τις κομπίνες αγγίζουν πια το όριο του φαιδρού, του κωμικού. Να κάνουν καλά τη δουλειά τους η αστυνομία και οι γραφειοκράτες. Δεν χρειάζεται να πέσει ένα χέρι από τον ουρανό να μας βοηθήσει, δεν θέλουμε να το κάνουμε».