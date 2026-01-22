Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@star” με τον γνωστό του καυστικό λόγο για το ταλέντο, την κωμωδία, αλλά και τη μιζέρια! «Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι καμία προαγωγή. Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί, η προσωπικότητα διαμορφώνεται όμως, θέλει προσπάθεια. Αν δεν την έχεις, το ταλέντο δεν έρχεται να ακουμπήσει, δηλαδή έρχεται και γλιστράει με έναν τρόπο».

«Αν η κωμωδία δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα»

«Δεν παγιδεύομαι καθόλου στους ρόλους, παρόλο που κάθε φορά που είμαι στη δουλειά, το κάνω σαν να είμαι ο καλύτερος ρόλος του πλανήτη, αλλιώς ξεκινάς ηττημένος. Είναι αυτή η λεγόμενη μιζέρια την οποία σιχαίνομαι αφόρητα!

Έχω δει αρκετά πράγματα, δεν τα έχω δει όλα, δεν θέλω να αδικώ. Και στην ΕΡΤ είδα σειρές, και την “Παραλία” έβλεπα, το “Παιδί” βλέπω τώρα, τα “Φαντάσματα”, κάτι το οποίο είχε κάτι να πει στον χώρο της κωμωδίας το οποίο έκανε μια διαφορά. Η κωμωδία θέλει να ρισκάρεις, να μην σκέφτεσαι να γράψεις, να μην φοβάσαι αν θα ενοχληθούν κάποιοι ή αν θα πειράξεις κάποιους. Άλλωστε η αποστολή της κωμωδίας είναι αυτή. Αν η κωμωδία δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα».

«Στην τηλεόραση μπορεί να παίξει και η γιαγιά μου»

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα. Το θέμα είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ και θα δούμε τι θα γίνει με το Netflix.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, εγώ δεν τα συναντώ! Πλην ελαχίστων, πολύ μικρών περιπτώσεων που είναι ανώδυνες, δεν θα το ρισκάρει κανείς. Όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας. Η τηλεόραση είναι ένα άλλο πράγμα. Μπορεί να βγει και η γιαγιά μου να παίξει».