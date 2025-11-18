Γιάννης Μπέζος: «Ως σκηνοθέτης δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες»

Ο Γιάννης Μπέζος μιλάει πάντα με αφοπλιστική ειλικρίνεια στις συνεντεύξεις του και κάθε του δήλωση γίνεται θέμα συζήτησης. Στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργεί ως σκηνοθέτης, αλλά και στο τι σημαίνει γι' αυτόν η επιτυχία.

Μιλώντας αρχικά για την παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» ο ηθοποιός - σκηνοθέτης ανέφερε: «Το έργο μιλάει για την αξιοπρέπεια, μία αξία που συχνά την ξεχνάμε, διότι μας βάζει από κάτω η ζωή και η καθημερινότητα και είναι λίγο σε ύφεση».

Και συνέχισε: «Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο».

«Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.