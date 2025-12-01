Λόλα: Η εμβληματική ταινία για πρώτη φορά στο θέατρο και για 20 μόνο παραστάσεις

H εμβληματική, κινηματογραφική ταινία «Λόλα» έρχεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς. Η ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, με τη θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, τη Λόλα, που ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και άλλοι. Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα “ακριβά υλικά” — ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής — ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.

Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η υπόθεση

Ο Άρης (Γιάννης Στάνκογλου), μόλις βγαίνει από τη φυλακή, επιστρέφει στην Τρούμπα του Πειραιά για να αναζητήσει εκδίκηση. Εκεί συναντά ξανά την αγαπημένη του, τη Λόλα (Έλλη Τρίγγου), η οποία είναι πλέον τραγουδίστρια σε καμπαρέ και βρίσκεται υπό την προστασία του αρχιμαφιόζου Στέλιου (Γιώργος Γάλλος), οδηγώντας σε μια μοιραία σύγκρουση πάθους και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.