Το φαινόμενο των sold out παραστάσεων - Τα talk of the town θεατρικά έργα που δεν βρίσκεις εισιτήριο

Δεν πρόλαβε καλά καλά να ξεκινήσει η θεατρική σεζόν και όμως, πολλές από τις παραστάσεις για τις οποίες όλοι μιλούν μιας και είναι «αυτές που δεν πρέπει να χάσεις» έχουν ήδη γίνει sold out. Παραστάσεις που παίζονται για πρώτη φορά ή που συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους γίνονται ανάρπαστες και μια ματιά στις πλατφόρμες εισιτηρίων θα σε πείσει ότι δύσκολα θα βρεις εισιτήριο, ακόμα και για εβδομάδες αργότερα. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που πασχίζουν από πέρυσι να βρουν ακόμα και ένα μεμονωμένο εισιτήριο προκειμένου να δουν την παράσταση που επιθυμούν, όμως μάταια, παρότι η προπώληση για ορισμένες παραστάσεις που ξεκίνησαν το φθινόπωρο είχε ανοίξει μήνες πριν.

Αξίζει επίσης να αναφερθούν και τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων το 2022 παρατηρήθηκε αύξηση - συγκριτικά με το 2021 - κατά 94,5% στον αριθμό των έργων, κατά 159,6% στον αριθμό των παραστάσεων και κατά 110,3% στον αριθμό των θεατών, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι παρατηρείται μεγαλύτερη προσέλευση θεατών και στις παιδικές παραστάσεις.

Η εποχή του fast food

Και όμως, για το φαινόμενο των sold out παραστάσεων υπάρχει λόγος. Σε μια εποχή που όλα είναι fast food, υπάρχει κόσμος που νιώθει έντονα την ανάγκη να σταματήσει για λίγο τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας και για δυο ώρες να κάνει focus σε μια παράσταση, που πολλές φορές κάτι έχει να του πει... να τον προβληματίσει, να τον κάνει να γελάσει, να συγκινηθεί. Και να είναι πραγματικά εκεί, χωρίς τίποτα να του αποσπά την προσοχή. Κυρίως χωρίς να του αποσπά την προσοχή το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο πλέον έχει γίνει προέκταση του χεριού μας.

Sold out παραστάσεις

Θεατρικό φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί - και όχι άδικα - η παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου» με την Ελένη Ράντου που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά με την ηθοποιό να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας σε ένα κείμενο που φέρει την υπογραφή της.

Μετά τις sold out παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντώνται και πάλι στον θεατρικό μονόλογο «Μια ζωή» - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας και οι θεατές που δεν έχουν καταφέρει να την δουν εύχονται να υπάρξει κάποια ακύρωση, μιας και η παράσταση είναι sold out και φέτος.

Sold out και η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» με την Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι.

Δύσκολα θα βρει κανείς εισιτήριο και για την «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη, την σπαρταριστή κωμωδία που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΚΑΠΠΑ.

2ος χρόνος επιτυχίας και για την «Φάλαινα» με τον μοναδικό Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη να σκηνοθετεί και να ενσαρκώνει έναν ρόλο για τον οποίο μιλάει όλη η Αθήνα. Μέρα με τη μέρα τα απειροελάχιστα εισιτήρια εξαφανίζονται ως δια μαγείας!

φωτογραφία Πάτροκλος Σκαφιδάς

Μετά από μια θριαμβευτική πορεία 2 ετών, με εκατοντάδες sold-out παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, «Η Μηχανή του Τούρινγκ» επέστρεψε στη σκηνή του Θεάτρου Βασιλάκου, για 30 συλλεκτικές παραστάσεις, που όμως είναι ήδη sold out.

«Η δίκη» του Φ. Κάφκα με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο να ερμηνεύει τον Γιόζεφ Κ. , είναι επίσης μια από τις πολυσυζητημένες παραστάσεις με απανωτά sold out.

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Samuel Beckett που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, είναι μια παράσταση που έχει γίνει talk of the town. O Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου και το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης είναι μοναδικό.

Sold out και η παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν τσουκνίδα» που επέστρεψαν στην σκηνή του Θεάτρου Σταθμός για τρίτο χρόνο με ένα νέο κύκλο παραστάσεων.

Θεατρικοί ηθοποιοί που ξεχώρισαν στην τηλεόραση

Και ενώ το θέατρο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, δεν είναι και λίγοι οι θεατρικοί ηθοποιοί που όταν τους έγινε μια καλή τηλεοπτική πρόταση ή όταν παραστάσεις δεν γίνονταν λόγω covid, είπαν το «ναι» και είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται και να γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Ο Γιάννης Τσορτέκης για παράδειγμα, βρέθηκε από το Εθνικό Θέατρο και τον Γιάννη Οικονομίδη στο «Maestro» αφήνοντάς μας όλους άναυδους με το υποκριτικό του ταλέντο.

Η Κόρα Καρβούνη, που έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στο θέατρο, συστήθηκε στο ευρύ κοινό επίσης μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Αυτή η Νύχτα μένει» ως τηλεοπτικό ταίρι του Γιάννη Τσορτέκη, υποδυόμενη τη «Νίτσα».

Πρωταγωνίστρια στα θεατρικά πράγματα ήταν και η Μαρία Κίτσου, που υπήρξε φοιτήτρια Θεολογίας, ενώ το 2012 κέρδισε Καρφίτσα Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της στην παράσταση «Ορφανά» του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Οι «Άγριες Μέλισσες» όμως ήταν αυτές που μας την σύστησαν ως Ελένη Σταμίρη και μέσα σε μια νύχτα μας έκαναν να την αγαπήσουμε.

Ο «Σασμός» μας έκανε να μάθουμε καλύτερα τον Δημήτρη Λάλο, ο οποίος χρίστηκε πρωταγωνιστής και μάλιστα η καριέρα του έχει ανοδική πορεία εδώ και αρκετό καιρό.

Παιδί του θεάτρου και ο Αργύρης Πανταζάρας που πήρε το βάπτισμα του πυρός στην τηλεόραση το 2019 στο «Κόκκινο Ποτάμι», ενώ αργότερα τον είδαμε στις «Άγριες Μέλισσες».