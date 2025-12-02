Ζουγανέλη - Γκοτσόπουλος: Αχτύπητο δίδυμο, σε μια παράσταση με συγκρούσεις, ανατροπές και συγκίνηση

Το ιστορικής σημασίας έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια κάνει πρεμιέρα στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας και τα τραγούδια, που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ενώ συμμετέχει και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Παίζουν επίσης ο Κώστας Καζάκας, η Άννα Μονογιού και ο Δημήτρης Καπετανάκος και μαζί τους μια πλειάδα υπέροχων ηθοποιών.

Λίγα λόγια για το έργο

Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα εμβληματικό έργο για το ελληνικό θέατρο. Πριν από 52 χρόνια, το 1973, έκανε την πρώτη του πρεμιέρα στην Αθήνα, λογοκρίθηκε αρκετές φορές, απαγορεύτηκε, αλλά επανήλθε ακόμα πιο επίκαιρο. Οι αλληγορίες του μας ταξιδεύουν με τρόπο μοναδικό, από την αρχαιότητα μέχρι και τον εμφύλιο.

Σήμερα, το έργο αποκτά νέα δύναμη και φωνή. Μία πρόκληση για να ξαναδούμε την ιστορία μας και τον εαυτό μας, όχι ως μία απλή αναβίωση, αλλά ως μία επίκαιρη θεατρική πράξη μνήμης και συνείδησης. Μία παράσταση στημένη με τη λογική της ίδιας της ζωής, με συγκρούσεις και ανατροπές, συγκίνηση και σάτιρα, σκληρότητα και ελπίδα.