Σε απεργία οι ηθοποιοί αύριο Παρασκευή - Ποια θέατρα δεν θα λειτουργήσουν
«Δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε» δηλώνουν οι ηθοποιοί που όπως εξηγούν, κάνουν μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρώνονται.
Την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης ζητούν οι ηθοποιοί που προχωρούν σε απεργία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το ΣΕΗ που καλεί όλους τους ηθοποιούς και το κοινό σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αύριο στις 19.00 στη Βουκουρεστίου τονίζει: «Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.
Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργούν.
Το θέατρο είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε όλα τα μικρά θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο ΣΕΗ και όλους τους συναδέλφους που απεργούν από τις πρόβες τους!».
Τα θέατρα που απεργούν
- θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας
- θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: ο Εχθρός του λαού
- θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι
- θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): ο κος Βρομύλος
- θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
- θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια
- Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο
- Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος, ούτε πίσω
- θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου
- θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ
- θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή
- θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY
- θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος
- θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ
- θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν
- Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ Οι φανταστικές περιπέτειες
- θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών
- θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ
- θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλες
- θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα
- θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος
- θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα
- θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς
- θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση
- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED
- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας
- θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος
- θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας
- θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι
- θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα
- θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν
- θέατρο του Νέου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο
- θέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις
- θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος
- θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος
- θέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια
- Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!
- Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ
- Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε
- θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία
- Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι
- Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας
- Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονίκ δραπετεύει.