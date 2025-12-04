Σε απεργία οι ηθοποιοί αύριο Παρασκευή - Ποια θέατρα δεν θα λειτουργήσουν

Την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης ζητούν οι ηθοποιοί που προχωρούν σε απεργία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το ΣΕΗ που καλεί όλους τους ηθοποιούς και το κοινό σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αύριο στις 19.00 στη Βουκουρεστίου τονίζει: «Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργούν.

Το θέατρο είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε όλα τα μικρά θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο ΣΕΗ και όλους τους συναδέλφους που απεργούν από τις πρόβες τους!».

Τα θέατρα που απεργούν