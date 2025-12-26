Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου λόγω απεργίας των ηθοποιών - Ποιοι εξαιρούνται

24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί προσπαθούν χωρίς αποτέλεσμα να καταλήξουν σε συμφωνία με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών.

Η ΠΟΘΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους του ελεύθερου θεάτρου, καλλιτέχνες και τεχνικούς, να συμμετάσχουν στην απεργία, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση προσωπικού ή η πρόσληψη απεργοσπαστών.

Συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ενώ όσοι θεατές είχαν κλείσει εισιτήρια για εκείνη την ημέρα, θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.

Σε ανακοίνωσή του για την απεργία στα θέατρα, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος αναφέρει: «Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος».

«Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» προσθέτει ο Σύλλογος.

Δεν κάνει πίσω το ΣΕΗ

Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια της απεργίας που είχε κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στις 5 Δεκεμβρίου, με στόχο την πίεση προς την εργοδοτική πλευρά, η οποία –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο για την υπογραφή ΣΣΕ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Τα θέατρα έμειναν κλειστά, γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία. Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων. Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις. Δεν υποχωρούμε».

«Απαιτούμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις και πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».

Από την κινητοποίηση εξαιρούνται μόνο όσοι καλύπτουν ανάγκες ασφαλείας και ενημέρωσης κοινού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.