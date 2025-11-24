«Το Τεστ» που θα αλλάξει τη ζωή τους: Τι θα διάλεγες εσύ; 100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε δέκα χρόνια;

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «ΤΟ ΤΕΣΤ» του Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφως που συνεχίζει την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Χρήστο Σουγάρη μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις «Αυλή των θαυμάτων», «Σκρουτζ» και «8 Γυναίκες».

Ένα απλό τεστ. Μια «αθώα» ερώτηση: Τι θα διάλεγες εσύ; 100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 σε δέκα χρόνια; Τέσσερις από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς ηθοποιών, η Ηλέκτρα Νικολούζου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, η Ναταλία Σουίφτ και ο Χάρης Τζωρτζάκης θα απαντήσουν επί σκηνής στο «αθώο» αυτό ερώτημα, σε μια παράσταση πολλαπλών ανατροπών….

Μια αιχμηρή ιστορία για το τι σημαίνει αγάπη, εμπιστοσύνη και επιλογή. Μια παράσταση που θα σε κάνει να γελάσεις, να προβληματιστείς και ίσως να κοιτάξεις με διαφορετικό τρόπο τον άνθρωπο δίπλα σου αλλά και τον ίδιο σου τον εαυτό!

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης, επανέρχεται σε δραματουργία που αντλείται από τη μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Η σκηνοθετική γραμμή ερμηνεύει το έργο όχι μόνο ως ηθικό δίλημμα, αλλά ως ένα πολύπλευρο πεδίο σύγκρουσης όπου έννοιες όπως «αγάπη», «εμπιστοσύνη», «επιθυμία» και «προδοσία» καταρρέουν και επαναπροσδιορίζονται. Μια αφηγηματική προσέγγιση που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και καταλήγει σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω», δημιουργώντας άλλοτε στιγμές αιχμηρού χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές.

Η υπόθεση του έργου

Ένα παντρεμένο ζευγάρι που αγωνίζεται για να ανταποκριθεί στις οικονομικές δυσκολίες, αντιμετωπίζει ένα δίλημμα που τίθεται από τον καλύτερό τους φίλο: Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Το δίλημμα αναφέρεται σε ένα τεστ προσωπικότητας που ανέπτυξε η νυν σύντροφός του, μια επιτυχημένη ψυχολόγος. Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Η απόφαση που θα πρέπει να πάρει το ζευγάρι, φαίνεται απλή: να συμβιβαστεί με μια μικρή περιουσία αμέσως ή να περιμένει δέκα ατελείωτα χρόνια για να την πολλαπλασιάσει. Αυτό όμως, που ξεκινά ως ένα υποθετικό ερώτημα, θα αποκαλύψει σταδιακά άγνωστες πτυχές των χαρακτήρων, αναγκάζοντάς τους να κοστολογήσουν τις αρχές τους με αποτέλεσμα να πάρουν μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή τους. Ποιος ξέρει, ίσως για πάντα...