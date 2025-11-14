Christmas Bazaar για καλό σκοπό: Ανακαλύψτε μικρούς «θησαυρούς» και βοηθήστε άπορες οικογένειες

Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο bazaar της, με ελεύθερη είσοδο, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα.

Ανακαλύψτε χειροποίητες δημιουργίες, σπιτικές λιχουδιές, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, μοναδικά αξεσουάρ και βιβλία και με τις αγορές σας βοηθήστε άπορες, πολύτεκνες οικογένειες τις οποίες έχει υποδείξει το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες τους.

Οι εθελοντές της Ομάδας προμηθεύουν τις οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία κ.ά. και παράλληλα, εξασφαλίζουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών και βοηθούν τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Παγκρατίου.