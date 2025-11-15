Η Αθήνα βάζει τα γιορτινά της - Πότε θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται ήδη η πρωτεύουσα, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων για την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα ανάψει στις 27 Νοεμβρίου. Το δέντρο που θα τοποθετηθεί στην πλατεία Συντάγματος και θα φωταγωγηθεί σε εκδήλωση, προεξάρχοντος του δημάρχου Αθηναιών, Χάρη Δούκα θα έχει προέλευση από τη Βυτίνα Αρκαδίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Δούκας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» το δέντρο θα φτάσει στην πρωτεύουσα στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία «θα ξεκινήσει η φωταγώγηση των δρόμων». Ήδη πάντως, τα αρμόδια συνεργεία του δήμου έχουν ξεκινήσει δοκιμές σε κάποιους δρόμους στο κέντρο της πόλης. «Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει (σ.σ.: χριστουγεννιάτικο φωτισμό), έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.