Σάλος σε δημοτικό σχολείο: Δασκάλα είπε σε μαθητές ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης

Αναστάτωση έχει προκληθεί σε δημοτικό σχολείο του Αμπερντίν στη Σκωτία, μετά την αποκάλυψη ότι δασκάλα φέρεται να είπε στους μαθητές πως… «ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αληθινός».

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη DailyMail, σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο Greenbrae, κατά τη διάρκεια μαθήματος για την Ημέρα των Αγίων Πάντων, όταν παιδιά 9 και 10 ετών άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις για διάφορους αγίους, ανάμεσά τους και τον Άγιο Νικόλαο, γνωστό και ως Father Christmas.

Σύμφωνα με τους γονείς, η απάντηση της δασκάλας «γκρέμισε τη μαγεία των Χριστουγέννων», προκαλώντας στενοχώρια στα παιδιά. Ορισμένοι μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία «να γίνει μια σοβαρή συζήτηση» με τη δασκάλα, καθώς -όπως είπαν- «τα παιδιά δεν μένουν μικρά για πολύ και τα Χριστούγεννα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό γι’ αυτά».

Η Δημοτική Αρχή του Αμπερντίν έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, με εκπρόσωπο του Δήμου να δηλώνει: «Γνωρίζουμε ότι ομάδα μαθητών συμμετείχε σε συζήτηση για την Ημέρα των Αγίων Πάντων, η οποία οδήγησε σε ερωτήσεις για άλλους αγίους, μεταξύ αυτών και τον Άγιο Νικόλαο. Οι αρμόδιοι ενημερώθηκαν και έχουν ληφθεί μέτρα ώστε οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται πιο προσεκτικά ευαίσθητα θέματα. Ο Δήμος εκτιμά τη μαγεία και τη χαρά της εορταστικής περιόδου και ευχαριστεί τους γονείς που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους».

«Λιγότερο ξεχωριστά τα φετινά Χριστούγεννα»

Πολλοί γονείς πάντως επιμένουν ότι το «ατυχές σχόλιο» έκανε τα φετινά Χριστούγεννα λιγότερο ξεχωριστά για τα παιδιά τους. «Δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητείται μέσα στην τάξη», είπε χαρακτηριστικά μία μητέρα, ενώ άλλη πρόσθεσε πως «εύχεται να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στο σχολείο».

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της εκπαίδευσης Μάρτιν Γκρεγκ σχολίασε: «Ο Άγιος Βασίλης είναι ένα σημαντικό κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εορτασμών. Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη χαρά και τη διασκέδαση που προσφέρει σε παιδιά και οικογένειες – δημιουργώντας κάθε χρόνο όμορφες και αξέχαστες αναμνήσεις».