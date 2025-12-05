Χαμός σε σούπερ μάρκετ στο Αζερμπαϊτζάν: Δυο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια

Ο κακός χαμός επικράτησε σε ένα σούπερ μάρκετ στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, όταν δυο εργαζόμενοι που ήταν ντυμένοι με τη στολή του Αγίου Βασιλείου πιάστηκαν στα χέρια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο τμήμα με τα φρούτα και τα λαχανικά. Εκείνη τη στιγμή το σούπερ μάρκετ ήταν γεμάτο πελάτες οι οποίοι έμειναν να κοιτάζουν το θέαμα έκπληκτοι.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυο άνδρες άρχισαν να σπρώχνουν ο ένας στον άλλο με τον έναν μάλιστα να πέφτει στο πάτωμα.

Αμέσως έσπευσε ο υπεύθυνος του καταστήματος να τους χωρίσει αλλά και για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ωστόσο η κατάσταση εκτραχύνθηκε αφού εκείνος που ήταν ντυμένος με την κόκκινη στολή επιτέθηκε εκ νέου.

Μιας και η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο τεταμένη, οι άνδρες της ασφάλειας του σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να βγάλουν τον έναν εκ των δυο εκτός αίθουσας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι του «εορταστικού» καβγά τους.

Σημειώνεται πως οι δυο άνδρες ήταν ντυμένοι σύμφωνα με τη ρωσική εκδοχή του Άγιου Βασιλείου, γνωστός ως Ded Moroz, ή Παππούς Χιονιάς. Η στολή τους περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά λευκά γένια, με τη μια να είναι σε κόκκινο χρώμα όπως απεικονίζεται συνήθως στη Δύση, ενώ ο άλλος φορούσε λευκά.