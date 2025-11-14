Παιδιά στην Πράγα ζωγράφισαν για τα Χριστούγεννα και τα έργα τους έγιναν στολίδια στους δρόμους

Τα Χριστούγεννα είναι κατ' εξοχήν η γιορτή όπου τα παιδιά έχουν την τιμητική τους και με αυτό το πρόσχημα, η δημαρχεία της Πράγας αποφάσισε να τους δώσει ένα βήμα.

Φέτος λοιπόν, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της τσέχικης πρωτεύουσας τα παιδιά θα έχουν τιμητική τους καθώς με απόφαση των τοπικών Αρχών ζητήθηκε από νήπια σε έναν παιδικό σταθμό να ζωγραφίσουν χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Και αυτό δεν είναι όλο... Στη συνέχεια, οι ζωγραφιές στάλθηκαν σε ένα εργαστήριο κατασκευής φώτων το οποίο τα μετέτρεψε σε γιγάντια στολίδια τα οποία από την Τετάρτη κοσμούν τους στύλους του δρόμου.

Αυτή η πρωτότυπη παιχνιδιάρικη πινελιά έφερε χαμόγελα στους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους τουρίστες που θα τα απολαύσουν τόσο αναμμένα όσο και σβηστά καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος της Πράγας, Michal Vronský «λάβαμε δεκάδες όμορφα σχέδια. Από αυτά, επιλέξαμε πέντε: έναν άγγελο, ένα δώρο, έναν χιονάνθρωπο, ένα δέντρο και ένα ψάρι και τα μετατρέψαμε σε πραγματικά στολίδια που θα φωτίσουν την περιοχή».

Τα πέντε φώτα που έχουν σχεδιαστεί από παιδιά εκτίθενται στην οδό Seifertova, κοντά στη στάση λεωφορείου Viktoria Žižkov. Ο Vronský πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι αυτό το έργο θα συνεχιστεί κάθε χρόνο, μετατρέποντάς το σε μια νέα κοινοτική παράδοση.