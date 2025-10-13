Ηρώδειο: Οι τελευταίες παραστάσεις - Η βιοδιάβρωση, τα ψηλοτάκουνα και τα 7 κιλά τσίχλες...

Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο και αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται οι τελευταίες εκδηλώσεις, γι' αυτό και η συγκίνηση όσων το επισκέπτονται τελευταία - και όχι μόνο - είναι έκδηλη.

Η Υπουργός Λίνα Μενδώνη μίλησε για την συντήρηση που προγραμματίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Σκάι, ότι κάθε χρόνο στο τέλος της περιόδου των φεστιβάλ, η αρχαιολογική υπηρεσία έβγαζε 7 κιλά τσίχλες που είχαν πατηθεί στα μάρμαρα. Εκτός των άλλων, τόνισε και την φθορά που είχε προκληθεί στον χώρο - ιδίως παλαιότερα - από τα ψηλοτάκουνα των κυριών.

Οι τελευταίες εκδηλώσεις

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Σταμάτης Σπανουδάκης παρουσιάζει την συναυλία του με τίτλο «Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς». Στις 14 Οκτωβρίου «Το σπίτι του ηθοποιού» θα παίξει «…για τον Αριστοφάνη» και στις 15 η Wiener Johann Strauss-Capelle θα παρουσιάσει υπέροχα βαλς της αυτοκρατορικής Βιέννης.

Μια ημέρα μετά, στις 16 Οκτωβρίου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα με την Istanbul Cinema Symphonic Orchestra θα παρουσιάσει το «Soundtracks», μια μοναδική συναυλία με μουσικές που έχει γράψει για τον κινηματογράφο. Και κάπως έτσι, η αυλαία θα πέσει και θα ξεκινήσουν ευθύς αμέσως οι εργασίες.

Η βιοδιάβρωση

Οι κυριότερες μορφές φθοράς που διαπιστώθηκαν τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν: βιοδιάβρωση από μικροοργανισμούς σε υγρά σημεία, επέκταση ριζικών συστημάτων στους αρμούς, λόγω συσσώρευσης χώματος, ρηγματώσεις και επιφανειακές ρωγμές, κυρίως στο κοίλο του θεάτρου, ετοιμορροπία θραυσμάτων που αποσπάστηκαν αλλά παραμένουν στη θέση τους, αστοχία παλαιότερων επεμβάσεων λόγω ακατάλληλων υλικών ή κακού αισθητικού αποτελέσματος.