Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» στη σκηνή του Ηρωδείου ερμηνεύοντας το «Καμιά φορά» της Μαρινέλλας

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου μια συναυλία στο Ηρώδειο, αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη και για να στηρίξει του σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» που εκείνη ίδρυσε.

«Η βραδιά η αποψινή είναι αφιερωμένη στον άγγελό μας, στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και την Ελπίδα που θα είναι για πάντα μέσα στις καρδιές μας και στην ψυχή μας», είπε και της αφιέρωσε το τραγούδι «Ο άγγελός μου».

Συγκίνηση

Ο τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να μην θυμηθεί και την αγαπημένη του Μαρινέλλα που έναν χρόνο πριν κατέρρευσε στην ίδια σκηνή κατά τη διάρκεια δικής της συναυλίας και έκτοτε δίνει μάχη για τη ζωή της. «Να αφιερώσω και ένα τραγούδι στην αγαπημένη μου Μαρινέλλα που ακριβώς έναν χρόνο πριν εδώ στον ίδιο χώρο, στην ίδια σκηνή κάτω από αυτή την Ελλάδα που είναι τόσες χιλιάδες χρόνια, αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για τρία τραγούδια μόνο, αλλά ήμασταν όλοι εκεί.

Να στείλουμε όλοι μαζί την αγάπη μας στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά και -φανερά συγκινημένος- τραγούδησε το «Καμιά φορά»… Δεν κατάφερε όμως από τα δάκρυά του να πει όλο το κομμάτι και άφησε τον κόσμο στο Ηρώδειο να το τραγουδήσει για εκείνον. «Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου! Εδώ είμαστε Μαρινέλλα και το λέμε μαζί. Στον κόσμο που σε λάτρεψε, σε λατρεύει και προσεύχεται για σένα», είπε στο κοινό.

Αγάπη

Αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ρέμος μοιράστηκε τα συναισθήματά του στις τηλεοπτικές κάμερες. «Δεν μπορούσα να αποφύγω τη συγκίνηση και δεν θα ήθελα να την αποφύγω… Είμαστε εδώ για να της στείλουμε θετική ενέργεια. Η Μαρινέλλα είναι κοντά μας, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι εδώ.

Στείλαμε την αγάπη μας στη Μαρινέλλα και σε όλο τον κόσμο που είναι στο κρεβάτι, υποφέρει και δίνει τον αγώνα του. Μιλάω με τους οικείους της, αλλά ας την αφήσουμε να ηρεμήσει, ο χρόνος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κι εμείς είμαστε δίπλα της με τις ευχές μας και με την αγάπη μας».