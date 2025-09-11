Γιάννης Ξανθούλης: «Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται»

Ο Γιάννης Ξανθούλης εμφανίστηκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού και αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Μαρινέλλα και την τωρινή κατάσταση της υγείας της. «Με έστειλαν από την Ελευθεροτυπία να της κάνω μια συνέντευξη και συγκεκριμένα ο αείμνηστος Σεραφείμ Φυντανίδης. Ήταν καλοκαίρι και λέω ωχ, γιατί δεν είχα ιδέα από όλη αυτή την παραλιακή κουλτούρα. Δεν την ήξερα την κουμπάρα, όπως συνηθίζω να τη λέω. Μου λείπει πάρα πολύ…

«Η απουσία της είναι πάρα πολύ έντονη»

Στις 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που συνέβη στο Ηρώδειο… Ήμουν εκεί μαζί με την κόρη της και την εγγονή της. Το είδαμε μπροστά μας κι αυτό ήταν σοκ. Είπαμε, α είναι μια λιποθυμία, δεν ήταν όμως, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εγώ ξέρω ότι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος υπέφερε και μαζί υποφέραμε κι εμείς και υποφέρουμε μέχρι τώρα που σκεφτόμαστε ότι αυτή η απουσία της είναι πάρα πολύ έντονη. Ήταν ένας άνθρωπος του σπιτιού μας, ένας δικός μας άνθρωπος.

«Δεν άλλαξε τίποτα»

Στην υγεία της δεν άλλαξε τίποτα και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση που στα 86 της έβγαινε και έτριζε ο τόπος, ότι δεν υπάρχει… Υπάρχει μόνο, όπως λέει και η κόρη της, η μαμά είναι στο δωμάτιο! Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται, η ωραία κοιμωμένη, που λέω κι εγώ».