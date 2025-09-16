Μάριος Φραγκούλης: «Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν»

Ο Μάριος Φραγκούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και η κουβέντα τους δεν θα μπορούσε να μην πάει και προς την αγαπημένη φίλη του, τη Μαρινέλλα, που εδώ και έναν χρόνο δίνει μια μεγάλη μάχη. «Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν για εμένα από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ και μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά.

Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και για τον κόσμο. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Και πραγματικά ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη.

Τη Μαρινέλλα την αγάπησα πάρα πολύ. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε μην με ξεχνάς και μη νομίζεις ότι επειδή δεν τραγουδάμε πια δεν θα με πάρεις ένα τηλέφωνο να βρεθούμε και να πάμε για ένα κρασάκι. Ήταν μητρική φιγούρα για μένα. Με προστάτευε και με αγαπούσε. Ήξερε όταν ήμασταν στη σκηνή, πως να με προσέξει, προσπαθούσε να με φέρει κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό».

«Δεν έβγαζα ήχο για 3 μήνες»

Ο Φραγκούλης μίλησε και για τη μητέρα του και το γεγονός ότι μια μέρα έφυγε για ψώνια και δεν ξαναγύρισε ποτέ και αυτό του στοίχισε τόσο πολύ που του κόπηκε η φωνή! «Η μητέρα μου επέστρεψε στην Αφρική με τον αδερφό μου που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερός μου και με άφησαν πίσω. Νόμιζα ότι θα επιστρέψει, γιατί μου είπε πάω στο μανάβικο να πάρω κάτι και θα επιστρέψω. Δεν επέστρεψε κανείς.

Ήμουν 4,5 ετών. Έμεινα στην κουζίνα και είχα δίπλα μου ένα καρπούζι ανοιχτό. Μεγάλη απογοήτευση… Για ένα διάστημα δεν μιλούσα, είχα πάθει σοκ. Δεν έβγαζα ήχο για 3 μήνες».