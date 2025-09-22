Ρέμος για Μαρινέλλα: «Μακάρι να γίνει ένα θαύμα, να ανοίξει τα μάτια, να μας δει για τελευταία φορά»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την αγαπημένη του Μαρινέλλα και τις δύσκολες ώρες που συνεχίζει να περνάει, τη στιγμή που υπάρχουν δημοσιεύματα που γράφουν ότι έφυγε από τη ζωή. «Πριν από λίγες ημέρες, γράφτηκε πάλι ότι η Μαρινέλλα δεν ζει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Μαρινέλλα είναι στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μία σταθερά δύσκολη κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα ξανατραγουδήσω, αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν αυτές οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές.

Ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο. Είναι μία κακή αλήθεια, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να γίνουμε μία μεγάλη αγκαλιά όλοι, να μας δει όλους μαζί για τελευταία φορά όπως μας ξέρει κι όπως τη ξέρουμε».

«Έπρεπε να είχε φύγει εκείνη τη στιγμή»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη μοιραία εκείνη νύχτα τον Σεπτέμβριο του 2024, όπου η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου. «Δυστυχώς καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της, φτάσαμε στο σημείο να πούμε: γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ; Γιατί; Το λέμε από την άποψη ότι ήταν 5.000 άνθρωποι, όλοι φίλοι της, όλοι οι άνθρωποι οι δικοί της, είδα μία Μαρινέλλα που μπήκε στον θώκο του Ηρωδείου, α καπέλα με το τραγούδι, σε μία νεκρική σιγή, μετά ήρθαν δύο χορευτές για να τη συνοδεύσουν με το λευκό της φόρεμα, σε ένα φως που χτύπαγε και την ανέβαζε στη σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της.

Αν έπρεπε να «φύγει», θα θέλαμε κι εμείς και η ίδια να «φύγει» εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν «έφυγε» και λέω δυστυχώς γιατί ούτε «έφυγε», ούτε έμεινε. Δηλαδή ούτε «έφυγε» τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλαβαίνει και να είμαστε πάλι μια αγκαλιά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε».