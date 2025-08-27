Κώστας Χατζής: «Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα, δεν μπορούμε να τη δούμε, δεν κάνει να συγκινηθεί»

Ο Κώστας Χατζής είχε συνεργαστεί με τη Μαρινέλλα το 1976 στο άλμπουμ «Ρεσιτάλ», κάτι που οι δυο τους θέλησαν να αναβιώσουν το 2013 ερμηνεύοντας live τις επιτυχίες που είχαν πει τότε. Φυσικό ήταν ο τραγουδιστής να ενδιαφέρεται για την υγεία της παλιάς του φίλης. «Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να τη δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα» είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν. «Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε».

Μέχρι τελικής πτώσης

Ο Χατζής αγαπά πολύ το τραγούδι, όμως δεν θέλει να τραγουδάει μέχρι το τέλος της ζωής του! «Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος, γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγειλα την πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό,τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα».