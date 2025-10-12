Ο Αντώνης Ρέμος «απογείωσε» τους ομογενείς στη Νέα Υόρκη - Χόρευαν ζεϊμπέκικα μέχρι και στο δρόμο

Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε τους ομογενείς στη Νέα Υόρκη! Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στην αμερικανική μεγαλούπολη για δύο μόνο εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο στην Αστόρια (melrose ballroom) και χάρισε μοναδικές βραδιές διασκέδασης στους θαυμαστές του.

Είναι ενδεικτικό το βίντεο του flash.gr όπου μέχρι και οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έκλεισαν «εξαιτίας» του Αντώνη Ρέμου.

Το κέφι ήταν τέτοιο ώστε έξω από το νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε ο γνωστός καλλιτέχνης, οι Έλληνες ομογενείς έπιασαν τα ζεϊμπέκικα χορεύοντας στη μέση του δρόμου!