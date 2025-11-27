Ρέμος - Μάστορας: Ποιοι διάσημοι έκαναν πέρασμα από το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζονται

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες ενώνουν τις δυνάμεις τους στη φετινή αθηναϊκή νύχτα και σας καλούν να τους απολαύσετε στο Nox της Ιεράς Οδού.

Χρήστος Μάστορας, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Αντώνης Ρέμος / φωτογραφία NDP

Μουσική συνύπαρξη

Το φετινό πρόγραμμα είναι ο προορισμός όπου το λαϊκό και το ποπ τραγούδι παντρεύονται σε έναν χώρο πολυτέλειας. Ο Αντώνης Ρέμος με τη στιβαρή φωνή και παρουσία ερμηνεύει τις τόσες και τόσες επιτυχίες που τον έκαναν αγαπητό σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Μέλισσες μαγεύουν με την εκφραστικότητα και τη μελωδικότητα που τις χαρακτηρίζουν.

Αμέτρητα είναι τα κομμάτια και των δύο αυτών καλλιτεχνών μαζί που έχουν συντροφεύσει εκατομμύρια ανθρώπους στις χαρές και στις λύπες τους. Τη συνύπαρξη των δύο καλλιτεχνών στα μπουζούκια της Αθήνας που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου συμπληρώνει η γυναικεία παρουσία της Μαριάννας Παπαμακαρίου. Μαγική είναι η στιγμή όπου και οι τρεις καλλιτέχνες βρίσκονται επί σκηνής να ερμηνεύουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο αγαπημένα σε όλους μας τραγούδια.

Γιώργος Λιάνης / φωτογραφία NDP

Μαρίνα Βερνίκου / φωτογραφία NDP

Antigoni Buxton - φωτογραφία NDP

Βρισηίδα Ανδριώτου / φωτογραφία NDP

Τους χειροκρότησαν

Στη βραδιά που διοργανώθηκε για φίλους και συνεργάτες το «παρών» έδωσαν δημοσιογράφοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες. Μεταξύ άλλων είδαμε τον Γιώργο Λιάνο, τη Μαρίνα Βερνίκου, την Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision του 2026, τη Σάσα Σταμάτη, τη Μαρία Αναστασοπούλου, τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Βρισηίδα Ανδριώτου.