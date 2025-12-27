Η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος κάνει έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα σε εκπομπή στη γαλλική τηλεόραση

Μια ευχάριστη και άκρως συγκινητική έκπληξη περίμενε τον Νίκο Αλιάγα στο πλατό της εκπομπής «La Chanson Secrète» την οποία παρουσιάζει.

Το τηλεοπτικό σόου μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου και στις οθόνες εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος ο οποίος ταξίδεψε μέχρι τη γαλλική πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει το αγαπημένο τραγούδι του Ελληνογάλλου παρουσιαστή που δεν είναι άλλο από τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα».

Στο εορταστικό επεισόδιο, ο Νίκος Αλιάγας έκατσε και εκείνος στην καρέκλα όπου συνήθως υποδέχεται τους καλεσμένους του. Οι συνεργάτες του που οργάνωσαν όλη την έκπληξη χάρισα στο τηλεοπτικό κοινό μια σκηνή με «άρωμα» Ελλάδας.

Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής εμφανίστηκαν επίσης η Lara Fabian και ο Ycare οι οποίοι με τη σειρά τους τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Φυσικά ο Νίκος Αλιάγας δεν συγκράτησε τη συγκίνησή του ενώ συνεχώς φώναζε «αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι» όταν αντίκρισε τον Έλληνα καλλιτέχνη.

Σημειώνεται πως ο Αντώνης Ρέμος και ο Νίκος Αλιάγας διατηρούν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια.