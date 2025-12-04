Ρέμος: Στη σκηνή με την 10χρονη κόρη του - Η αφιέρωση, το τρυφερό φιλί και η συγκίνηση της Υβόννης

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 18 μέτρων φωταγωγήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να δίνει το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια και να εύχεται στον κόσμο «χρόνια πολλά και καλές γιορτές». Παρών και ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκε οικογενειακώς στην συμπρωτεύουσα και ανέβηκε στην σκηνή να ερμηνεύσει τις επιτυχίες του.

Αναμφισβήτητα μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η στιγμή που ανέβασε στην σκηνή την 10χρονη κόρη του Ελένη και αφού της αφιέρωσε ένα από τα πιο τρυφερά του τραγούδια, είπε: «Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις». Η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, ακούγοντας αυτά τα λόγια συγκινήθηκε και δεν σταμάτησε να σκουπίζει τα δάκρυα χαράς και ευτυχίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αντώνης Ρέμος είχε μιλήσει για την οικογενειακή ευτυχία και την γυναίκα της ζωής του λέγοντας: «Είμαστε αχώριστοι, περνάμε τις φάσεις μας, το πιο σημαντικό όμως, είναι η αγάπη να συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό». Ενώ η Υβόννη Μπόσνιακ είχε δηλώσει για εκείνον: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ».